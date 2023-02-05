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İstanbul'da kar yağışı başladı! Vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da kar yağışı başladı! Vapur seferleri iptal edildi

İSTANBUL'da haftalardır beklenen kar yağışı başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

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Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı bildirildi.

İDO'nun internet sitesindeki duyuruda da 08.30 kalkışlı Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 kalkışlı Bandırma-Yenikapı-Kadıköy ve 11.15 kalkışlı Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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