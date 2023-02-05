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İstanbul'da deprem oldu! Kağıthane merkezli depremle ilgili AFAD'dan açıklama

İstanbul'da deprem oldu! Kağıthane merkezli depremle ilgili AFAD'dan açıklama

İstanbul'da deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kağıthane merkezli depremin şiddeti 3.0 olarak ölçüldü.

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İstanbul'da gece yarısı deprem oldu. AFAD'dan alınan bilgilere göre İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3.0 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde oluştu.

Merkez üssü Kağıthane olan deprem birçok ilçeden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi de İstanbul'da depremin büyüklüğünü 3.1, derinliğini ise 12.1 KM olarak kaydetti.

İstanbul AFAD İl Müdürü Ercan Akar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD Haber Merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmediğini bildirdi.

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