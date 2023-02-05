BIST 4.998
DOLAR 18,82
EURO 20,31
ALTIN 1.128,47
HABER /  GÜNCEL

Uğur Dündar'ın kız kardeşi Gülten Dündar 74 yaşında hayatını kaybetti

Uğur Dündar'ın kız kardeşi Gülten Dündar 74 yaşında hayatını kaybetti

Gazeteci Uğur Dündar'ın bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören kız kardeşi Gülten Dündar 74 yaşında hayatını kaybetti. İki çocuk sahibi Gülten Dündar, Silivrikapı Aile Kabristanı'nda toprağa verildi.

Abone ol

Gazeteci ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın kız kardeşi Gülten Dündar hayatını kaybetti.

Uğur Dündar'ın kardeşi Gülten Dündar bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Gülten Dündar, 74 yaşında verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. İki çocuk sahibi Gülten Dündar, Silivrikapı Aile Kabristanı'nda toprağa verildi.

"Acımız büyük"

Twitter'dan açıklama yapan Uğur Dündar, "Uzun süredir hasta olan kız kardeşim Gülten'i kaybettik. Acımız büyük. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Dualarını esirgemeyen dostlar sağolsun. Kardeşimi kaybetmenin tarifsiz acısını paylaşan, dualarını esirgemeyen ve bizimle birlikte üzülen herkese, ailem adına sonsuz teşekkürler eder, sağlıklı uzun ömürler dilerim" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk Bilim Heyeti Antarktika’ya vardı
Türk Bilim Heyeti Antarktika’ya vardı
MİT'ten DEAŞ operasyonu: 15 şüpheli yakalandı!
MİT'ten DEAŞ operasyonu: 15 şüpheli yakalandı!
Rıza Çalımbay: Hakikaten iyi bir takımı yendik
Rıza Çalımbay: Hakikaten iyi bir takımı yendik
Köpek balığı saldırısına uğrayan genç kız hayatını kaybetti
Köpek balığı saldırısına uğrayan genç kız hayatını kaybetti
İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine müjde: Ücretsiz yemek verilecek
İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine müjde: Ücretsiz yemek verilecek
CHP'nin programında konuşan Kılıçdaroğlu'na tepki! "Aday olma" diye bağırdı
CHP'nin programında konuşan Kılıçdaroğlu'na tepki! "Aday olma" diye bağırdı
Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu: Oyunumuz yetmedi
Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu: Oyunumuz yetmedi
Biden'dan Çin balonuyla ilgili ilk yorum: İcabına bakacağız
Biden'dan Çin balonuyla ilgili ilk yorum: İcabına bakacağız
Bursa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'den İsveç açıklaması: Terör örgütleri mayınlar döşüyor
Türkiye'den İsveç açıklaması: Terör örgütleri mayınlar döşüyor
Siyasi yasaklı Canan Kaftancıoğlu'nu il başkanı diye tanıttılar
Siyasi yasaklı Canan Kaftancıoğlu'nu il başkanı diye tanıttılar
Fatih Portakal anket paylaştı! Ünlü anketçiden cevap geldi
Fatih Portakal anket paylaştı! Ünlü anketçiden cevap geldi