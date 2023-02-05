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İYİ Parti'den teşkilatlara seçim ültimatomu! Vakit kaybetmeyin...

İYİ Parti'den teşkilatlara seçim ültimatomu! Vakit kaybetmeyin...

İYİ Parti 14 Mayıs’ta olması beklenen seçim hazırlıklarını hızlandırdı. İl ve ilçe kongrelerini tamamlayan ve olağan büyük kongresini seçim sonrasında yapmayı planlayan partide, yeni yönetimlerin “vakit kaybetmeden seçime yönelik hazırlıklara başlamalarının” talimatı verildi.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılması neredeyse kesinleşti. İyi Parti de seçim hazırlıklarını hızlandırdı. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ın imzasıyla yayımlanan genelgede üye kayıt ve seçim işlerinde kullanılan İYİ Parti Raporlama ve İletişim Sistemi (İRİS)/Bulut üzerinde 96 bin 327 üyenin mahalle, 14 bin 963 üyenin ilçe bilgisinin seçmen kütüğü ile örtüşmediğinin tespit edildiği kaydedildi.

Seçim sorumlularının belirlenmesi...

Cumhuriyet'in haberine göre, sandık görevlendirmelerinde doğru mahalle ve ilçe belirlenmesi için üyelerin bilgilerinin Seçim İşleri Başkanlığı’nca sistem üzerinden güncelleneceği vurgulandı. Seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılarının belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar ise şöyle sıralandı:

İşte teşkilatlara yapılan uyarılar...

“Seçim ve seçim güvenliğine dair işleri İRİS/Bulut üzerinden gerçekleştireceği için bilgisayar okuryazarı olması.

Okul sorumlusu, sandık görevlisi ve müşahit atamalarını gerçekleştireceği için üyelere ve mahalle başkanlarına ulaşabilir olması.

Okul sorumlusu, sandık görevlisi ve müşahit eğitimlerinin bütün görevlilere verilmesini sağlayacak zamanı ve emeği ayırabilecek olması.”

Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ın imzasıyla yayımlanan genelgede üye kayıt ve seçim işlerinde kullanılan İyi Parti Raporlama ve İletişim Sistemi (İRİS)/Bulut üzerinde 96 bin 327 üyenin mahalle, 14 bin 963 üyenin ilçe bilgisinin seçmen kütüğü ile örtüşmediğinin tespit edildiği kaydedildi.

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