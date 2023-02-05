EYT'de en kritik hafta başlıyor! Maaşlar bu tarihte hesaplara yatacak, en düşük ne kadar olacak?
Milyonların beklediği emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşlara yönelik hazırlanan düzenlemede sona gelindi. TBMM komisyonunda kabul edilen EYT düzenlemesinin bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp yasalaşması bekleniyor. Düzenleme ile EYT'lilerin ilk maaş heyecanı da sona ermiş olacak. Peki, EYT'liler emeklilik başvurularını nasıl yapacak? İlk maaşlarını nasıl alacak? İşte tüm detaylar...
EYT düzenlemesinde milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği haftaya giriliyor. TBMM komisyonunda kabul edilen yasa teklifi bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp hızla yasalaştırılacak.
Muhalefet partileri de sıcak baktığı için teklifin hızlı bir şekilde görüşülüp yasalaşması bekleniyor. Teklif yasalaştıktan sonra gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilecek. Erdoğan, yasayı imzalayıp Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra emeklilik başvuruları başlayacak.
Şubat'ın ikinci yarısı süreç tamamlanabilir
Şubat'ın ikinci yarısında bu sürecin tamamlanması ve vatandaşların başvuru yapmaları bekleniyor. Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.
EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak?
Sabah'ta yer alan habere göre; normal koşullarda iki hafta içinde emeklilik işlemleri tamamlanıyor. Ancak büyük bir yığılma olacağı için süreç uzayabilecek.