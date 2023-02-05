BIST 4.998
DOLAR 18,82
EURO 20,31
ALTIN 1.128,47
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 15 tutuklama

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 15 tutuklama

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'ten bazı başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi vatandaşların ibadethanelerine yönelik eylem talimatı aldıkları öne sürülen 15 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin terör örgütü IŞİD'le bağlantıları belirlendi ancak başkonsolosluklarla Hristiyan ve Musevilere ait ibadethanelere yönelik somut tehditleri tespit edilemedi.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, IŞİD terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda; Türkiye Cumhuriyeti Stockholm Büyükelçiliğinin önünde Kuran-ı Kerim yakma olayının ardından, IŞİD'in sözde Horasan Vilayeti (ISKP) lider kadrosu tarafından İstanbul'da bulunan İsveç Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem gerçekleştirme talimatı verdiği gerekçesiyle 15 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin IŞİD terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantıları bulunduğu belirlenirken, Başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik somut tehditleri tespit edilemedi. Adli makamlara sevk edilen 15 şüpheli, bugün tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İyi Parti Lideri Meral Akşener nikah şahidi oldu Erdoğan'a gönderme yaptı: Çocuk sayısına karışmıyoruz ama...
İyi Parti Lideri Meral Akşener nikah şahidi oldu Erdoğan'a gönderme yaptı: Çocuk sayısına karışmıyoruz ama...
İstanbul için yeni uyarı Ekrem İmamoğlu paylaştı! Yarın okullar tatil olacak mı?
İstanbul için yeni uyarı Ekrem İmamoğlu paylaştı! Yarın okullar tatil olacak mı?
İstanbul'da estetik faciası! 22 yaşındaki güvenlik görevlisi öldü, son sözü içleri acıttı
İstanbul'da estetik faciası! 22 yaşındaki güvenlik görevlisi öldü, son sözü içleri acıttı
İYİ Parti'den teşkilatlara seçim ültimatomu! Vakit kaybetmeyin...
İYİ Parti'den teşkilatlara seçim ültimatomu! Vakit kaybetmeyin...
İstanbul'da kar yağışı başladı! Vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da kar yağışı başladı! Vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da deprem oldu! Kağıthane merkezli depremle ilgili AFAD'dan açıklama
İstanbul'da deprem oldu! Kağıthane merkezli depremle ilgili AFAD'dan açıklama
Uğur Dündar'ın kız kardeşi Gülten Dündar 74 yaşında hayatını kaybetti
Uğur Dündar'ın kız kardeşi Gülten Dündar 74 yaşında hayatını kaybetti
Türk Bilim Heyeti Antarktika’ya vardı
Türk Bilim Heyeti Antarktika’ya vardı
MİT'ten DEAŞ operasyonu: 15 şüpheli yakalandı!
MİT'ten DEAŞ operasyonu: 15 şüpheli yakalandı!
Rıza Çalımbay: Hakikaten iyi bir takımı yendik
Rıza Çalımbay: Hakikaten iyi bir takımı yendik
Köpek balığı saldırısına uğrayan genç kız hayatını kaybetti
Köpek balığı saldırısına uğrayan genç kız hayatını kaybetti
İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine müjde: Ücretsiz yemek verilecek
İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine müjde: Ücretsiz yemek verilecek