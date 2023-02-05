İstanbul'da IŞİD operasyonu: 15 tutuklama

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'ten bazı başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi vatandaşların ibadethanelerine yönelik eylem talimatı aldıkları öne sürülen 15 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin terör örgütü IŞİD'le bağlantıları belirlendi ancak başkonsolosluklarla Hristiyan ve Musevilere ait ibadethanelere yönelik somut tehditleri tespit edilemedi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, IŞİD terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda; Türkiye Cumhuriyeti Stockholm Büyükelçiliğinin önünde Kuran-ı Kerim yakma olayının ardından, IŞİD'in sözde Horasan Vilayeti (ISKP) lider kadrosu tarafından İstanbul'da bulunan İsveç Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem gerçekleştirme talimatı verdiği gerekçesiyle 15 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin IŞİD terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantıları bulunduğu belirlenirken, Başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik somut tehditleri tespit edilemedi. Adli makamlara sevk edilen 15 şüpheli, bugün tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.