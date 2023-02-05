İstanbul için yeni uyarı Ekrem İmamoğlu paylaştı! Yarın okullar tatil olacak mı?

İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı başladı uyarılar peş peşe geldi. Konuyla ilgili AFAD, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu uyarıda bulundu. İmamoğlu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması gerektiğini ifade etti.

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İSTANBUL'da günlerdir beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Fırtınanın da etkisi ile yer yer etkili olan kar yağışına karşı uyarılar da peş peşe geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın İstanbul Avrupa yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AFAD'dan açıklama tedbirli olun

Öte yandan konuyla ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada "Meteorolojiye göre yarın İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadeleri kullanıldı.

Ekrem İmamoğlu uyardı: Dışarı çıkmayın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

"İstanbulluların Dikkatine

Şehrimiz sabah başlayıp Perşembe gününe kadar sürecek Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine girecek, kar yağışı ve fırtına görülecek. İBB olarak sorumluluk alanımızdaki yollarda 9.649 personel ve 2.275 araç ve iş makinası ile görev yapacağız.

Kar küreme ve tuzlama araçlarımız sorumluluk alanımızdaki 4 bin 23 km'lik yol güzergahında 598 müdahale noktasında hazır bulunmakta. Şehir merkezindeki yaya yollarında tuzlama çalışması yapmak üzere 377 noktada da tuz stoku yapmış durumdayız.

Evsiz vatandaşlarımızı misafir etmeye başladık, şu ana kadar 722 vatandaşımız misafir edilmiş durumda, sıcak ikramda bulunacak mobil büfelerimiz de şehrin birçok noktasında konuşlanmış durumda, sokak hayvanlarının beslenmesi için de özel ekipler oluşturuldu.

Toplu taşımada yaşanabilecek olası aksamalar için ek seferler konuldu; metro, metrobüs ve Şehir Hatları’nda sefer sayıları yoğunluğa göre artırılacak. Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, kar lastiği kullanılması, resmi uyarıların takip edilmesi önemlidir.

Okulların tatil olup olmayacağı ya da diğer uygulamalarla ilgili resmi açıklamaları mutlaka takip etmeleri konusunda İstanbulluları uyarırız."

Vali Yerlikaya'dan uyarı geldi

İstanbul’da Meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, İçişleri Bakanlığının "Kış Tedbirleri Genelgesi" uyarınca Valiliğin koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileriyle Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantının ardından İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada vatandaşlar uyarılarak alınan tedbirler aktarıldı.

Valilikten yapılan açıklama şöyle;

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden 4 Şubat saat 13.00'te alınan son verilere göre bugün ve takip eden günlerde; 'İstanbul çevresinde yağmur, kuzey ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

Rüzgârın Pazar günü sabah saatlerinden sonra; kuzey yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (60-80 km/saat), Avrupa Yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği' bildirilmiştir.

Meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; İçişleri Bakanlığımızın "Kış Tedbirleri Genelgesi" uyarınca Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileriyle Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.

İlimizde karla mücadele çalışmalarını yürütmek üzere; AFAD, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumlarımız 24 Saat esasına göre hizmete hazır bulunacaklardır.