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Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Müşerref hayatını kaybetti

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Müşerref hayatını kaybetti

Pakistan'ın eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in yaşamını yitirdiği açıklandı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Müşerref'in Dubai'deki bir hastanede öldüğü ifade edildi.

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Pakistan’da 2001 ile 2008 yılları arasında cumhurbaşkanı olarak görev yapan ve son yıllarda ülkesinden kaçarak Dubai’de yaşayan Pervez Müşerref’in hayatını kaybettiği açıklandı.

Pakistan medyası 79 yaşındaki Müşerref’in bir süredir hastalıklarla mücadele ettiğini belirtirken, son nefesini Dubai’deki bir hastanede verdiğini bildirdi. Göreve geldikten sonra reformcu kararlarla uluslararası kamuoyunun desteğini toplayan Müşerref, ABD’nin müttefiklerinden biri olarak görülüyordu.

Uzmanlar, Hindistan ile Pakistan arasında bitmek bilmeyen bir kriz olan Keşmir sorununun Müşerref döneminde çözülmeye yakın olduğunu fakat barış görüşmelerinin Müşerref döneminin sonrasında ilerlemediğine de dikkat çekti.

2013 yılında Pakistan’da seçimlere girmek isteyen fakat diskalifiye edilen Müşerref, 2007 yılında anayasaya aykırı bir biçimde olağanüstü hâl ilan ettiği ve yargı mensuplarını tutuklattığı gerekçesiyle vatana ihanetle suçlandı. 2007’de suikasta kurban giden eski Başbakan Benazir Butto’yu Taliban’ın öldüreceğine dair istihbarat almasına rağmen gerekli tedbirleri almamakla suçlanmıştı.

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