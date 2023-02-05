BIST 4.998
DOLAR 18,82
EURO 20,31
ALTIN 1.128,47
HABER /  GÜNCEL

Malatya'da feci kaza: 2 araç kafa kafaya çarpıştı

Malatya'da feci kaza: 2 araç kafa kafaya çarpıştı

Malatya- Elazığ karayolunda 2 araç çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, gece yarısı Malatya- Elazığ karayolu Buhara Bulvarı Meslek Yüksek Okulu arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan E. C. idaresindeki araç ile G.Ç. yönetimindeki araç çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan E.C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü faciası! 8 ölü 36 yaralı var...
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü faciası! 8 ölü 36 yaralı var...
Ve ABD vurdu! Çin'in gönderdiği 'casus balon'un icabına bakıldı, oraya düştü!
Ve ABD vurdu! Çin'in gönderdiği 'casus balon'un icabına bakıldı, oraya düştü!
Canlı yayında tırnak kesen Hakan Bayrakçı'dan olay itiraf! Haftada 18 saat canlı yayına çıkınca...
Canlı yayında tırnak kesen Hakan Bayrakçı'dan olay itiraf! Haftada 18 saat canlı yayına çıkınca...
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 15 tutuklama
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 15 tutuklama
İyi Parti Lideri Meral Akşener nikah şahidi oldu Erdoğan'a gönderme yaptı: Çocuk sayısına karışmıyoruz ama...
İyi Parti Lideri Meral Akşener nikah şahidi oldu Erdoğan'a gönderme yaptı: Çocuk sayısına karışmıyoruz ama...
İstanbul için yeni uyarı Ekrem İmamoğlu paylaştı! Yarın okullar tatil olacak mı?
İstanbul için yeni uyarı Ekrem İmamoğlu paylaştı! Yarın okullar tatil olacak mı?
İstanbul'da estetik faciası! 22 yaşındaki güvenlik görevlisi öldü, son sözü içleri acıttı
İstanbul'da estetik faciası! 22 yaşındaki güvenlik görevlisi öldü, son sözü içleri acıttı
İYİ Parti'den teşkilatlara seçim ültimatomu! Vakit kaybetmeyin...
İYİ Parti'den teşkilatlara seçim ültimatomu! Vakit kaybetmeyin...
İstanbul'da kar yağışı başladı! Vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da kar yağışı başladı! Vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da deprem oldu! Kağıthane merkezli depremle ilgili AFAD'dan açıklama
İstanbul'da deprem oldu! Kağıthane merkezli depremle ilgili AFAD'dan açıklama
Uğur Dündar'ın kız kardeşi Gülten Dündar 74 yaşında hayatını kaybetti
Uğur Dündar'ın kız kardeşi Gülten Dündar 74 yaşında hayatını kaybetti
Türk Bilim Heyeti Antarktika’ya vardı
Türk Bilim Heyeti Antarktika’ya vardı