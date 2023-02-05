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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü faciası! 8 ölü 36 yaralı var...

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü faciası! 8 ölü 36 yaralı var...

DİYARBAKIR'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsü Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında devrildi. Çok sayıda çan kaybı ve yaralı var...

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Afyonkarahisar’da Dinar-Çay karayolu Cebitaş rampası mevkiinde meydana gelen kazada Diyarbakır’dan, Bodrum’a gittiği öğrenilen S.C., idaresindeki 34 SD 7721 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün henüz belirlenemeye bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Can pazarı yaşandı: 8 ölü

Kaza sonrası tam bir can pazarı kurulurken bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri otobüs içerisinden 6 kişinin cansız bedeni ile yaralanan 35 kişiyi çıkardı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi ise kaldırıldıkları hastanede vefat edince ölü sayısı 8’e yükseldi.

Yarı uyanıktım, otobüsün uçtuğunu gördüm

Kazada yaralanan yolculardan Adem Kara, olay anında yaşananları anlattı. Kara, “Kaza anında ben yarı uyanıktım. Adam (şoför) uyudu mu, uyamadı mı? Ben günahı almayayım. Bodrum’a gidiyorduk, kaza 6 gibi oldu. Devrilme anında yarı uyanıktım, aracın uçtuğunu gördüm. Bağırma, çağırma oldu” dedi.

Öte yandan, kolundan yaralanan Kara’nın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde ki tedavisi devam ediyor.

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