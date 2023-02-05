Memur ve emeklinin maaş zamları bir ayda buhar oldu! Emekliye Mart'ta ek zam olmazsa...

Yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 57.68'e düştü, ancak zam sağanağının yaşandığı ocak ayında enflasyon azınca çalışan ve emeklilerin yılbaşında aldığı zammın önemli bir kısmı eriyip buhar oldu. En düşük dereceli memur maaşının alım gücü sadece bir ayda TÜİK enflasyonuna göre 781 TL, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) hesaplamalarına göre bin 65 TL eridi. Bu yılın başından itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin 506 liraya yükseltilen asgari ücretin alım gücü daha ilk ayında 723 lira azaldı. Yılbaşı itibarıyla 5 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının alım gücü de şubat başında 468 lira kayıpla 5 bin 32 liraya geriledi.