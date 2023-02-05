Memur ve emeklinin maaş zamları bir ayda buhar oldu! Emekliye Mart'ta ek zam olmazsa...
Memur ve emekliye verilen yüzde 30 Ocak zammı bir ay içinde adeta eriyip gitti. Asgari ücret sadece bir ayda açlık sınırının altında kaldı. TÜİK’e göre aylık enflasyon yüzde 6.65 arttı. Buna göre ocak ayında bir öğretmenin alım gücü 871 lira azalırken, memur emeklisinin alım gücü ise 473 liralık kayıp yaşadı.
Yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 57.68'e düştü, ancak zam sağanağının yaşandığı ocak ayında enflasyon azınca çalışan ve emeklilerin yılbaşında aldığı zammın önemli bir kısmı eriyip buhar oldu. En düşük dereceli memur maaşının alım gücü sadece bir ayda TÜİK enflasyonuna göre 781 TL, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) hesaplamalarına göre bin 65 TL eridi. Bu yılın başından itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin 506 liraya yükseltilen asgari ücretin alım gücü daha ilk ayında 723 lira azaldı. Yılbaşı itibarıyla 5 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının alım gücü de şubat başında 468 lira kayıpla 5 bin 32 liraya geriledi.
TÜİK 2023'ün Ocak ayında tüketici enflasyonunun yüzde 6.65 arttığını hesapladı. Piyasadaki hayat pahalılığını gerçeğe daha yakın hesapladığı ifade edilen ENAG ise tüketici enflasyonunun ocak ayında yüzde 9.26 yükseldiğini ölçtü.
En düşük dereceli memurun ocak ayında maaşı toplu sözleşme, enflasyon farkı ve seçim zammıyla birlikte yüzde 30 oranında artarak 12 bin 532 liraya çıkmıştı. Ancak bu memurun şubat başı itibarıyla alım gücü TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre bir ayda 11 bin 751 liraya, ENAG'ın hesabına göre ise 11 bin 470 liraya düştü.
Öğretmenin alım gücündeki kayıp ENAG hesabıyla bin 184 lirayı, polis memurunun alım gücü kaybı da bin 516 lirayı buldu. Daire başkanının 27 bin 950 lira olan ocak ayındaki zamlı maaşının alım gücü de 2 bin 369 lira eriyerek 25 bin 581 liraya geriledi.