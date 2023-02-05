Ve ABD vurdu! Çin'in gönderdiği 'casus balon'un icabına bakıldı, oraya düştü!
ABD, ülke semalarında görülen 'casus balonu' vurdu. Çin'e ait olduğu öğrenilen casus balon Atlantik Okyanusu üzerine düşürüldü. ABD Başkanı Joe Biden, casus balonla ilgili açıklamasında 'icabına bakacağız' demişti. Çin'in konuya ilişkin savunması dikkat çekmişti.Abone ol
ABD semalarında görülen Çin'e ait istihbarat balonu krizi sürerken, ABD ordusu Çin casus balonunu Atlantik Okyanusu üzerinde düşürdü. Balon düşürülmeden önce Kuzey Karolina'daki Wilmington Havalimanı ile Güney Karolina'daki Myrtle Beach International ve Charleston International Havaalanlarına gidiş-gelişler durduruldu.
"İcabına bakacağız" demişti
ABD Başkanı Joe Biden, Çin'e ait istihbarat balonuyla ilgileneceklerini söylemişti. Konuya ilişkin ilk yorumunu yapan Biden, "(Casus balonun) İcabına bakacağız." demişti.
Pentagon: Takip ediyoruz
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin’e ait yüksek irtifalı istihbarat balonunun ABD üzerinde olduğunu, balonun takip edildiğini açıklamıştı.
Çin'in savunması ne oldu?
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, balonun, Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğu, meteorolojik araştırma için kullanıldığı belirtilerek, "Çin'e ait hava aracı batıya esen rüzgarlar ve kontrol imkanının kısıtlı olması nedeniyle, güzergahın dışına çıktı" ifadelerine yer verilmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, balon meselesi nedeniyle Çin'e yapacağı ziyareti ertelemişti.