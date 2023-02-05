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Bu güzergahı kullanacaklar dikkat! Görüş mesafesi 50 metreye düştü

Bu güzergahı kullanacaklar dikkat! Görüş mesafesi 50 metreye düştü

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir geçişinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye düştü.

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Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı İbirler, Yeniköy, Ortaca köyü mevkilerinde sis etkisini gösteriyor. Balıkesir Kuzey Otoyolu geçişinde ve Balıkesir Batı Otoyolu geçişinde gecenin ilerleyen saatlerinde sis yoğunlaştı. Görüş mesafesinin azaldığı yollarda sürücüler dikkatle ilerliyor.

Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü otoyolda polis, karayolları ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız ile yakın takip yapmama ve buzlanmaya karşı uyarıyor. Otoyol polislerinin ise sıklıkla devriye gezdiği görüldü.

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