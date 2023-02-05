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Abdullah Avcı Galatasaray'a meydan okudu! Derbi öncesi olay paylaşım

Abdullah Avcı Galatasaray'a meydan okudu! Derbi öncesi olay paylaşım

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor bugün Galatasaray'a konuk olacak. Derbiye kısa süre kala Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Avcı, "Bu akşam İstanbul'da Fırtına var" dedi..

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Süper Lig'de lider Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek. 23'üncü hafta mücadelesi Nef Stadyumu'nda oynanacak ve dev maçı Halil Umut Meler yönetecek.

Karşılaşma bugün saat 19:00'da başlayacak. Derbi heyecanı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. 

Maça saatler kala Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan flaş bir paylaşım geldi. Avcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam İstanbul'da fırtına var." ifadeleriyle Galatasaray'a adeta meydan okudu. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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