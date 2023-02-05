Bu görüntü hastaneden! Manzarayı gören vatandaşlar sinirden dudaklarını ısırdı

Kocaeli’de köpeklerin yoğun olduğu bilinen Umuttepe’de üniversite hastanesinin ortasında köpeklerin gezdiğini gören vatandaşlar, hijyen kurallarına uygun olmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

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Kocaeli’de köpeklerin yoğun olduğu bilinen Umuttepe’de üniversite hastanesinin ortasında köpeklerin gezdiğini gören vatandaşlar, hijyen kurallarına uygun olmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.



Türkiye’de son günlerin en sıklıkla tartışılan konularından biri başıboş köpek sorunu olmaya devam ediyor. Köpeklerden kaçarken çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesi herkesi üzerken, bu sefer ilginç görüntüler Kocaeli’den geldi.

Hastane ortasında cirit attılar

Çok sayıda köpeğin Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nin koridorlarında insanların arasında cirit attığı görüldü. Ancak vatandaşlar hastanede hastaların mikrop kapabileceğini dile getirerek görüntülere isyan ettiler.