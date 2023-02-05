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Bursa’da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 7 yaralı

Bursa’da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 7 yaralı

BURSA’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 4 kişi hki kazada 4 kişi öldü 7 kişi de yaralandı. Kaza, Gemlik’te İzmir-İstanbul Otoyolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında lüks otomobillerin de olduğu araçların karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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