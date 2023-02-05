İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Vali 'trafiğe çıkmayın' deyip yasağı duyurdu: İzin verilmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da vatandaşlara üst üste uyarılar yaptı. Yerlikaya saat verip, 'trafiğe çıkmayalım" dedi. İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelere o saatten itibaren trafiğe çıkma yasağı geldi. Öte yandan Kerem Ökten, İstanbul'da kar yağışıyla ilgili açıklamalar yaptı.