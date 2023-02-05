İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Vali 'trafiğe çıkmayın' deyip yasağı duyurdu: İzin verilmeyecek
Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullu vatandaşlara son dakika ciddi uyarı geldi. Vali Yerlikaya saat vererek "zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" dedi. Motosiklet, scooter ve kuryelere yasak geldiği duyuruldu... Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'in üst üste kar açıklamaları dikkat çekti. Bugünden sonrası da fena olacak çünkü İstanbul'a o gün kar bombardımanı geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da vatandaşlara üst üste uyarılar yaptı. Yerlikaya saat verip, 'trafiğe çıkmayalım" dedi. İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelere o saatten itibaren trafiğe çıkma yasağı geldi. Öte yandan Kerem Ökten, İstanbul'da kar yağışıyla ilgili açıklamalar yaptı.
Vali Yerlika'dan ciddi uyarı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Saat 14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul’da, bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir." bilgisini verdi.
"17:00'dan itibaren trafiğe çıkmayalım"
"Gerekli tedbirlerimizi aldık" diyen Vali Yerlikaya, "Lütfen saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım” çağrısını yaptı.
Motosiklet, scooter ve motokuryelere trafik yasağı
Vali Yerlikaya, bir sonraki paylaşımında ise "Kıymetli Hemşehrilerim, 18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR!" ifadelerine yer verdi.