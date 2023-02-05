Covid-19'un yeni varyantı aşıyı alt ediyor! İsmini 'çift başlı köpek'ten aldı...

6.7 milyon insanın ölümüne neden olan koronavirüs, insanlığın gündeminden çıkar gibi olsa da endişe verici haberler gelmeye devam etti. Son varyant, pandemi günlerine tekrar dönülebilir mi paniği yarattı. "Orthrus" isminin verildiği yeni varyant ile ilgili açıklama yapan uzmanlar, bu varyantın aşı bağışıklığını alt edebildiğini ifade etti.

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2019’un son haftalarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan koronavirüs, dünya gündeminden kalksa da yeni varyant ve mutasyonlarla yayılmayı sürdürüyor.

Son dönemde Kraken olarak da adlandırılan Covid-19 varyantından sonra yeni bir mutasyonun ortaya çıktığı açıklandı. Bilim insanlarının Yunan mitolojisindeki çift başlı köpeğin adı olan “Orthrus” olarak adlandırdığı yeni bir virüs konusunda uyarıda bulundu.

En ölümcül varyant olan 'Delta'ya benziyor

Kraken isimli varyanttan kısa bir süre sonra ortaya çıkan ve bilim insanları tarafından CH 1.1 olarak kodlanan virüsün hastalığın en ölümcül varyantı olan Delta varyantına benzer mutasyon geçirdiği belirtilirken bununla benzer özellikleri olabileceği duyuruldu.

66 ülkede görüldü

Tayland, Hindistan, Çin, Avustralya ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere 66 ülkede görülen bu varyant ile ilgili olarak İngiltere’den bir açıklama geldi.

İngiltere’de bağımsız araştırma yapan Sage isimli bilim grubu, “İngiltere’de Omicron varyantının alt türleri 2022’nin sonunda baskındı. Fakat Omicron’un CH.1.1 ve XBB.1.5 varyantları ortaya çıktı ve bunların yerine geçecek” denildi.

"Hem doğal hem de aşı bağışıklığını yenebiliyor"

Açıklamada, bu varyantın daha bulaşıcı olduğu belirtilirken bağışıklık sistemini de daha kolay yenebildiği aktarıldı. ABD’de bu varyantların hızla yayıldığına dikkat çekilirken, “Bu varyantlar hem doğal bağışıklık hem de aşının getirdiği bağışıklığı yenebiliyor” yorumu yapıldı.

ABD’nin Ohio kentinden Bilim insanları, Orthrus’un Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği mRNA aşısına karşı çok büyük direnç gösterdiğini açıklarken, önceki mutasyonlara göre daha kolay bulaşabildiğini de dile getirdi. Ohiolu bilim insanları, “Orijinal Covid-19 aşısının etkisi azalıyor. Yeni hatırlatma dozunu olmak gerekiyor. Fakat bu aşı önceki varyantlara göre Orthrus’a karşı daha az koruma sağlayabilir” ifadesini kullandı.