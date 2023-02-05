Dünyada bir ilk oldu, literatüre giren kadın öldü! Geriye en mutlu fotoğrafları kaldı
Pandemide korona hastasıyken yaptığı doğumla dünyada ilk vaka olarak literatüre giren anne hayatını kaybetti. 29 yaşında ölen kadından geriye ailesiyle en mutlu anlarında çekildiği fotoğrafları kaldı...
Gebze ilçesinde pandemide ECMO’ya bağlanarak sezaryen doğuma alınan ve bu konuda dünyadaki ilk vaka olarak literatüre giren Nida Pelit'ten (29) üzücü haber.
Genç kadın girdiği trakeostomi kapatılma ameliyatında geçirdiği iç kanama sonrasında hayata gözlerini yumdu.
Pelit, 2021 yılı Ekim ayında Mihra bebeği kucağına almış, 2022 Mart ayında ise taburcu olmuştu.
Akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle tedavi gören Nida Pelit, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde girdiği trakeostomi kapatılma ameliyatı sırasında geçirdiği iç kanama sonrasında hayata gözlerini yumdu.