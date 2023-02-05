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Kağıthane depremi öncü mü? Deprem Uzmanı Naci Görür açıkladı

Kağıthane depremi öncü mü? Deprem Uzmanı Naci Görür açıkladı

Merkez üssü Kağıthane olan 3 büyüklüğündeki depremin ardından konuşan Prof. Naci Görür, "Bu tür faylar haritalanmamış olsa bile KAF boyunca olabilir. KAF zonunu sadece Marmara içerisinde dar bir zon olarak düşünmeyin. Kağıthane depremine bu açıdan bakın ve özel anlam yüklemeyin" ifadelerini kullandı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 03:15’te merkez üssü Kağıthane olan 3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 10,66 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür de, depremin ardından kayıtlarında böyle bir deprem olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kaydetti:

Arkadaşlar, benim kayıtlarımda dün olan Sıtma-Laçin/Çorum depreminden şu ana kadar Marmara (İstanbul) yöresinde sadece bir deprem var, o da 1,5 Kumburgaz fayında ve avcılar açıklarında. Olması çok doğal ve üzerinde durulması gereksiz. Öyle, karada ve Kağıthane’de bir deprem yok.

Söz konusu depreme ilişkin şunları söyledi


Sosyal medyada paylaştığı mesajının üzerinden çok geçmeden 'paylaşımının hatalı' olduğunu söyleyen Görür, bu kez özür mesajı yayınlayarak söz konusu depreme ilişkin şunları söyledi:

Arkadaşlar, Kağıthane verilerine geç ulaştığım için tekrar özür dilerim. Biliyorsunuz, Marmara Denizi dışında İstanbul’da karada daha önce de depremler oldu. Özellikle Tuzla, Pendik, Kartal hattında 4,0’e varan depremler oldu. Bu depremler Kuzey Anadolu Fay Zonuna bağlı küçük…faylar üzerinde oluyor. Kağıthane depremi de öyle. Bu tür faylar haritalanmamış olsa bile KAF boyunca olabilir. KAF zonunu sadece Marmara içerisinde dar bir zon olarak düşünmeyin. Kağıthane depremine bu açıdan bakın ve özel anlam yüklemeyin. Sevgiyle. Not: Bu konuyu dostum Celal Şengör ile de tartıştık. Selam ve sevgileri var.

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