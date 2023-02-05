Meral Akşener alkışladı Mansur Yavaş oynadı! Erik Dalı performansı yıktı geçti

İYİ Parti lideri Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Kavaklıdere'de düzenlenen bir düğündeki renkli görüntüleri gündem oldu. Akşener'in nikah şahidi olduğu törenin ardından Mansur Yavaş'in 'Erik Dalı' performansı kameralara yansıdı. Bu sırada Akşener de masadan alkışlarla eşlik etti.

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Siyasetin gündeminde en çok konuşulan isimlerden olan Meral Akşener ile Mansur Yavaş'ın Ankara'da Kavaklıdere'de düzenlenen düğün töreninde eğlenceye katıldığı anlar gündem yarattı.

Düğünde birçok siyasi isim vardı

Akşener, AA'ya göre; Kavaklıdere'deki bir otelde düzenlenen Mehtap Beker ile Berkay İpek'in düğün törenine katıldı. Akşener'in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın da şahitlik ettiği nikahı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıydı.

Belediye Başkanı Taşdelen, nikahı kıydıktan sonra "Aile birliğiniz de şu andan itibaren resmen kurulmuş oldu. Mutluluğunuzun bir ömür sürmesini diliyorum. Size ormanlar kadar büyük sevgi, çiçekler kadar güzel çocuklar diliyorum." diye konuştu.

Düğünde seçim mesajı

Akşener de yeni çifte mutluluk dileyerek, şunları söyledi:

"Şimdi üç belediye başkanımız burada. Fethi Başkan, Mansur Başkan, Alper Başkan. Bugün burada yüzlerimiz gülerek bu çifti evlendiriyorsak ve '13. cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı olacaktır' hüküm cümlesini kurabiliyorsak bunu, bu arkadaşlarımızın yaptığı hizmetlere borçluyuz. Onlar güzel hizmetler yaptıkları için, 13. cumhurbaşkanı inşallah ben kalpten inanıyorum, Millet İttifakı'nın aday gösterdiği kişi olacak."





Davetlilerle bir süre sohbet eden Akşener, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Mansur Yavaş'tan Erik Dalı performansı

Öte yandan düğünlerin vazgeçilmez yöresel oyunlarından olan Erik Dalı türküsünde de Mansur Yavaş'ın oynadığı anlar gündem oldu.

Yavaş masadan ayrılıp diğer davetlilerle birlikte oynarken Akşener'in de eğlenceye masadan alkışlarla eşlik ettiği görüldü.