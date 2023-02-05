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Trabzonspor'da flaş ayrılık! Derbi kadrosundan çıkarılıyor, Djaniny imza için uçacak

Trabzonspor'da flaş ayrılık! Derbi kadrosundan çıkarılıyor, Djaniny imza için uçacak

Trabzonspor'dan, Galatasaray maçı öncesinde sürpriz bir ayrılık haberi geldi. Djaniny Semedo'nun, Al Sharjah ile sözleşme imzalamak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceği öğrenildi. Derbide 11 başlaması beklenen Djaniny kadroda olmayacak.

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Trabzonspor'da flaş ayrılık! ASpor'un son dakika geçtiği habere göre, Trabzonspor ile Al Sharjah kulübü Djaniny'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

Oyuncunun bu akşam Galatasaray maçına çıkmadan yeni takımı ile sözleşme imzalamaya gideceği ifade edildi.

Djaniny, bu sezon çıktığı 27 karşılaşmada 2 asiste imzasını attı. Yeşil Burun Adalı futbolcunun bordo-mavili takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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