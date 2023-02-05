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CHP Lideri Kılıçdaroğlu Erdoğan'a saydırdı! Bay Kemal o paraların tamamını buraya getirecek

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Erdoğan'a saydırdı! Bay Kemal o paraların tamamını buraya getirecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kendi evladının karnını doyuramayan bir devlet olur mu, beşli çetelerden o paraları alacağım.  Onlar diyor ki ‘ABD’ye, İngiltere’ye, Almanya’ya götürdük’, Bay Kemal o paraların tamamını buraya getirecek."  açıklamasını yaptı. 

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı Üye Katılım Töreni’nde konuştu ve önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin geleceği açısından endişelerimiz var,  bu endişeleri gidermek için bir aradayız. Öyle bir noktadayız ki her evde huzursuzluk var. Bir arada yaşamak varken, kucaklaşmak varken neden kavga edelim?  Kimsenin kimliğini sorgulayamayalım. Herkesin kimliği kendi şerefidir. Hiçbirimiz anne babamızı seçme hakkına sahip değiliz, o zaman kimliği niye siyaset konusu yapıyoruz? Herkesin inancına saygı göstermek zorundayız. Allah ile kul arasındaki ilişkiye benim girme hakkım var mı, bir başkasının inancını sorgulama hakkım var mı?" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından başlıklar şöyle:

"Herkesin yaşam tarzına saygı göstermemiz lazım. Bize katılın, kucaklaşalım dedim.  CHP’li olmak kolay değil, CHP’li olmak için adalet isteğinden asla vazgeçmeyeceksiniz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.  Bütün haksızlıklara karşı çıkacağız. Emine Şenyaşar hayatı boyunca belki CHP’ye hiç oy vermemiştir ama onun uğradığı haksızlığa benim isyan etmem lazım, bu yanlıştır demem lazım.

Akıl akıldan üstündür

Siyasetçi ’Ben her şeyi bilirim’ noktasına gelirse o siyasetçiden umudunuzu kesmeniz lazım.

Geçmişten ders çıkarmamız lazım. Aynı hatalardan arınmak lazım. Biz herkese saygı duymak zorundayız. Farklılıklar ayrışma nedenimiz olmamalı. Zenginliği büyütmeliyiz.

Siyasete girenin ahlaklı olması lazım, kul hakkı yememesi lazım. Siyasete girdiğim gün mal varlığımı kendi internet siteme koydum, hepsi alınteri ile kazanılmış zaten. Bir kişi siyasete girdikten sonra zenginleşmişse bilin ki  malı götürmüştür, o kişiye asla itibar etmeyin. Siyasete girerken sadece yüzüğüm vardı, şimdi gökdelenlerim var, olmaz bunlar! Kadın ve erkek eşittir.

Devletin bütçesini bilirim

Devletin bütçesinden sonraki en büyük bütçeyi yönettim. Bir Allah’ın kulu beş kuruş para kazandı dememiştir, diyemez de zaten. Kendi evladının karnını doyuramayan bir devlet olur mu, beşli çetelerden o paraları alacağım.  Onlar diyor ki ‘ABD’ye, İngiltere’ye, Almanya’ya götürdük’, Bay Kemal o paraların tamamını buraya getirecek."

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