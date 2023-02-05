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İstanbulspor evinde Alanyaspor'u tek farkla mağlup etti

İstanbulspor evinde Alanyaspor'u tek farkla mağlup etti

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti. İstanbulspor galibiyet sonrası 21 puana yükselirken Alanyaspor 25 puanda kaldı.

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Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında İstanbulspor, evinde Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip İstanbulspor sevindi.

Akdeniz temsilcisini 2-1'lik skorla deviren İstanbulspor, alt sıralardan kurtulma yolunda kritik bir galibiyet elde etti.

İstanbulspor'un gollerini 67'de Valon Ethemi ile 77'de Emir Kaan Gültekin kaydetti. Corendon Alanyaspor'un sayısı ise 71'de Ivan Cavaleiro'dan geldi.

Bu sonuçla İstanbulspor puanını 21'e yükseltti. Alanyaspor ise 25 puanda kaldı.

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