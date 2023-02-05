Taraftar bonservisi alınsın istiyordu şok gelişme! Icardı'nin yeni takımını yazdılar...
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Dünya yıldızı Mauro Icardi, PSG'den geldiği Galatasaray'da adeta küllerinden doğdu. Icardı'nin kritik yerlerde öne çıkarak attığı goller ve performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. İtalyan basınından Galatasaray taraftarını şoke eden bir haber geldi.
Süper Lig'de bir önceki sezonun hayal kırıklığını yıkan Galatasaray, ligde 51 puanla zirvede yer alıyor.
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Okan Buruk'la 2022-2023 sezonuna başlayan sarı-kırmızılı ekip, sezona inişli çıkışlı bir başlangıç yapan Aslan, Dünya Kupası arasından sonra toparlandı.
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Ligde tam 11 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin de 6 puan önüne geçti.
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Bugün Trabzonspor derbisini de kazanarak bir rekoru daha kırmak isteyen Galatasaray'da ilginç transfer gelişmeleri yaşanıyor.
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