Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun afişine tepki: Sen Kemal'sen biz de Türk milletiyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tekirdağ'da konuştu. Kılıçdaroğlu'nun 'ben Kemal, geliyorum' afişini sert dille eleştiren Bahçeli, "Ben Kemal'im diyorsa biz Türk milletiyiz" ifadesini kullandı. Bahçeli, hala adayını açıklayamayan Altılı Masa'nın ortadan çatladığını söyledi.

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Tekirdağ Cumhuriyet Meydanı'nda "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, CHP binasına asılan 'Ben Kemal, geliyorum" afişi üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Bahçeli, "Kemal Kılıçdaroğlu film repliklerinde kendine replik belirleyecek kadar ucuzlamıştır. Sürpriz yumurtadan çıkmış gibidir. Ben Kemal'im diyorsa biz Türk milletiyiz" dedi.

"Kılıçdaroğlu gerçek hayat ile film sahnelerini karıştırmaktadır. Geleceği varsa göreceği de vardır." diyen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu gelse ne yazar meydan okuyoruz. Kimin geldiğini 14 Mayıs'ta göreceğiz" ifadesini kullandı.

"Türk milletinin can evi"

Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu bir kez daha hatırlatan Bahçeli, "Cumhur İttifakı Türk milletinin can evidir." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan diğer kısımlar şöyle:

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere az bir süre kala zillet ittifakının adayı hala yoktur. Kazanacak aday çıkmaz zillet partilerini birbirine düşürmüştür.

"Adaysız şekilde arenada dolaşıyorlar"

Kılıçdaroğlu 13 Mayıs’ta adayı açıklayabileceklerini söylerken, İP bir şey demektedir. Altılı masa ortadan çatlamıştır. Adayın kim olacağı konusunda kutuplaşma var. Kendi arasında anlaşmaktan mahkumdur. Adaysız şekilde arenada dolaşıyorlar.

"Türkiye'nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez"

"Küresel oyunlara milli güvenliğimizi tehlikeye atan ablukalara karşı duracağız. Tekirdağ evet diyorsa bu zillet ittifakı nasıl duracak. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği yabancı başkentlerden belirlenemez."

"Aferin bekleyen Türkiye karşıtları"

Sandık New York’ta kurulmayacak, sayım Brüksel’de yapılamayacak. Zalimler hükmü aziz millete sökmeyecek. Bunlar teslim bayrağı çekmiş siyaset acizleridir. Hiçbir milli konu umurlarında değildir. Bunlar batıdan aferin bekleyen Türkiye karşıtları, aleyhtarlarıdır. Bunları ortak mutabakat metninde FETÖ’ye af, uzatılmış el vardır. İP Türkiye’nin duruşunu sakatlamanın, PKK ile müzakere oluşturmaya bakmaktadır.

Konsoloslukların kapatılmasına tepki: Kuklalar harekete geçirildi

Küresel medya fitne nöbetindedir. Mukaddesatımıza hakaret eden iblis uşakları provokasyon nöbetindedir. 9 ülkenin konsolosluklarını kapatmaları tek kelime ile rezalettir. ABD öncü rol oynamış, kuklalarını harekete geçirmiştir. Tehdidin kaynağını açıklamaları şeref meselesidir.