İngiliz gazeteden skandal yazı! 'Türkiye'nin iki yüzlü sultanı artık cezasız kalmamalı'

Avrupa medyasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırıları seçimler yaklaştıkça daha da ağırlaşmaya başladı. Bu kez de İngiliz The Guardian gazetesi, Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapan bir makale yayınladı. Makalede, "Türkiye'nin iki yüzlü 'sultanı' Batı'nın dostu değil. Sert tavır takınma zamanı geldi" ifadelerine yer verildi.

Abone ol

İngiliz The Economist, Alman Stern ve ABD merkezli Foreign Policy'nin ardından bir başka İngiliz yayın kuruluşu olan The Guardian gazetesi de skandal bir Türkiye analizi yayınladı. 'Türkiye'nin iki yüzlü 'padişahı' batının dostu değil' başlıklı yazıda skandal ifadeler yer aldı. Simon Tisdall imzalı makalede, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO ve demokratik ilkelere karşı giderek artan düşmanca tutumu artık cezasız kalamaz' ifadesine yer verildi.

'Asabi Sultan Cumhurbaşkanı...'

Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Ortadoğu'nun kavşağında önemli bir etkiye sahip olduğunun altını çizen Tisdall yazısında şu ifadelere yer verdi; 'Yine de, asabi sultan cumhurbaşkanının yurtiçinde ve yurtdışında yirmi yılı aşkın bir süredir izlediği, giderek artan saldırgan, otoriter ve bölücü politikalar, tüm varsayımları alt üst etti. Güvenilir bir Batılı müttefik olarak Türkiye'nin güvenilirliği ve yararlılığı neredeyse sona ermiştir.'

"İki yüzlü Recep Tayyip Erdoğan'ın..."

'Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılma girişimini engellemesi, düşmanca davranışın en son ve korkunç örneğidir' denilen yazıda şu soru soruldu; 'İki yüzlü Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı dostu olmadığını kabul edip ona göre cezalandırmanın zamanı geldi mi?'

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini bir iç siyaset malzemesi haline getirdiğini iddia eden Tisdall, 'Türkiye'nin NATO üyeliğini iç siyasi amaçlar için kullanmak, tipik bir Erdoğan kumarıdır' yorumunda bulundu.

Erdoğan'ın izlediği Rusya politikasını 'iki yüzlü' olmak ile itham eden yazar, Türkiye'nin NATO üyesi Yunanistan'a karşı saldırgan bir politika izlediğini öne sürdü.