Ölmeden hemen önce ailesine dedi, onu vuran kadın serbest bırakıldı

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde güvenlik görevlisi, arkadaşının eşinin elinde tuttuğu silahtan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik görevlisinin ölmeden önce 'şikayetçi olmayın' dediği öğrenildi. Yanlışlıkla katil olan kadın adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Olay, Çamdağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 43 yaşındaki Hasan Ali Karataş, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Çamdağı’na gitti.

Havaya ateş açıldığı esnada Karataş'a, arkadaşının eşi Fatma A.’nın kullandığı silahtan çıkan kurşun isabet etti.

Sağlık ekiplerince Kocaali Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Ali Karataş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölmeden önce dedi: Şikayetçi olmayın

Karataş'ın, hastaneye kaldırılmadan önce eşi ve yakınlarından F.A. ve yanındakilerden şikayetçi olmamalarını istediği için kadın hakkında şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Fatma A. ise işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Fatma A., adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Karataş'ın cenazesi, Karasu Merkez Cami'de kılınan namazın ardından Kuzuluk Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.