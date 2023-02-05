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Rusya ile Ukrayna arasında yeni esir takası: 116 asker serbest

Rusya ile Ukrayna arasında yeni esir takası: 116 asker serbest

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında 116 savaş esirinin Ukrayna’ya döndüğünü duyurdu. Esirlerin arasında ulusal muhafızların, denizcilerin, sınır muhafızlarının ve acil durumlar servisi personelinin de olduğunu belirtti.

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“İyi haberler var” diyerek sözlerine başlayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “116 Ukraynalı daha Rus esaretinden serbest kaldı" açıklamasını yaptı.

Zelenski, "Bunlardan 114'ü er ve çavuş, 2’si de subay. Ordumuzun askerleri, ulusal muhafızlar, bölge savunması, donanma, sınır muhafızları ve devlet acil servisi. Rus esaretinde tutulan tüm insanlarımızı evlerine getirmek için sürekli çalışıyoruz. Başarılı olduğumuzda da mutlu oluyorum” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, “Başka bir büyük savaş esiri takası. 116 insanımızı geri almayı başardık. Bunlar Mariupol'ün savunucuları, Herson partizanları, Bahmut civarlarından keskin nişancılar ve diğer kahramanlarımızdır” dedi.

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