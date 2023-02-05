Türkiye dünyada birinci oldu! Dünyadaki jeotermal seraların üçte biri Türkiye'de

Türkiye jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda açık ara dünya birincisi. Dünyadaki jeotermal seraların 3'te biri Türkiye’de bulunuyor. 13 yeni Jeotermal Sera Bögesi’nin yanı sıra dünyanın en büyük Jeotermal Endüstriyel Sera Bölgesi’nin kurulması için çalışmalar devam ediyor. Çevreci ve yenilebilir enerji kaynağı olan jeotermal enerji seralarda kullanıldığında tarımı 12 aya yaymanın ve yılın her mevsimi ürün almanın önünü açıyor.

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Jeotermal enerji kaynaklarından Avrupa’da birinci, dünyada ise yedinci sırada bulunan Türkiye’de jeotermal enerji ile ısıtılan seralar her geçen gün yaygınlaşıyor. Tüm dünyada 15 bin dekar sera jeotermal enerji ile ısıtılıyor. Ülkemizde 5 bin dekar sera Jeotermal enerji ile ısıtılıyor. 30 bin dekar seranın jeotermal enerji ile ısıtılması mümkün.

Binlerce kişi istihdam ediliyor

Jeotermal enerjinin seralarda kullanımının yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalar yapan iş insanı Servet Kuş, Türkiye’nin jeotermal enerji kaynakları açısından Avrupa’da birinci dünyada yedinci sırada yer aldığını ifade ediyor. Jeotermal enerjinin çevreci ve yenilebilir enerji olduğunu kaydeden Kuş; “Yerel Çevreci ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan jeotermal enerji seraların ısıtma maliyetini çok düşürüyor. Aynı zamanda da çok soğuk bölgelerde bile kullanılabiliyor. Ülkemizin en soğuk yerlerinden Van’da kar kalınlığı 5 metreyi bulduğu aylarda bile seralarda sebze ve meyve üretiliyor. Jeotermal sera bölgeleri organize sanayi bölgeleri gibi bulunduğu şehirlerin ekonomilerine çok büyük katkı sağlıyor. İstihdama etkileri çok yüksek. Her bir jeotermal sera bölgesi binlerce kişi için iş kapısı oluyor” diyor.

Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kurulacak

Jeotermal sera bölgelerinin hızla yaygınlaştığını aktaran Servet Kuş; “Ülkemizde 13 yeni jeotermal kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sanayi Bölgesi için çalışmalar sürdürülüyor. Dünyanın en büyük Jeotermal Endüstriyel Sera Bölgesi’nin Balıkesir’de kurulması için çalışmalar sürüyor. Tarım Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi Uşak’ta katıldığı toplantıda devam eden çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Tarım Bakanımız, Jeotermal Ensdüstriyel Sera Bölgesi’nin 8 bin dekar alan üzerine kurulacağını ve 10 bin vatandaşımızın istihdam edileceğini, yıllık 250 bin ton sebze üretileceğini belirtti. Bu üretim miktarı 35 milyon kişinin ihtiyacının karşılanması demek” diye konuşuyor.

Uşak jeotermal seracılığın merkezlerinden biri olacak

Jeotermal ısı kaynaklı seralar ile ilgili çalışmaların hızlandığı illerden biri de Uşak. Uşak’ın Banaz ilçesinde kurulan topraksız seralarda muz ve sebze üretimi yapılıyor. Banaz’da üretilen domateslerin farklı ülkelere ihraç edildiğini belirten Servet Kuş şunları söylüyor; “Uşak’ta jeotermal sera bölgelerinin kurulması için çalışmalar devam ediyor. Uşak jeotermal seracılıkta önemli avantajlara sahip. Hamamboğazı bölgemizdeki termal suyu bu alanda değerlendirmek istiyoruz. Seracılıkta çok kalifiye elemanlarımız var. Jeotermal sera hem Uşak’ın hem Türkiye’nin ekonomik olarak daha da güçlenmesini sağlayacak. Çok daha fazla insanımıza iş imkanı sunacak.”