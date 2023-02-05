Suçüstü yakalandılar! Plastik boru içerisinde patlayıcı ele geçirildi

KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle Kocakaya Mevkii'nde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, A.V., U.Ç., S.G. ve O.Y., izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanırken, yapılan aramada ise bir adet hilti, bir adet kazma, bir adet kürek, bir adet balta ele geçirilirken, plastik boru içerisine konulmuş ve yaklaşık 1 metre elektrik kablosuna bağlı olan patlayıcı madde bulundu.

Gözaltına alınan 4 kişi karakola götürüldü.