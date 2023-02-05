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Galatasaray'da sakatlık şoku! Muslera sahayı sedye ile terk etti

Galatasaray'da sakatlık şoku! Muslera sahayı sedye ile terk etti

Trabzonspor maçında sakatlık yaşayan Muslera maça devam edemedi. Uruguaylı file bekçisi yerini 84. dakikada Okan Kocuk'a bıraktı.

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Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Trabzonspor, Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar 1-0 geriye düştüğü maçta Mertens ve Icardi ile 2-1 öne geçti.

Maça ilk 11'de başlayan kaptan Fernando Muslera, 83. dakikada sakatlık yaşadı. Bordo mavililerin kullandığı serbest vuruşta Muslera rakip futbolcuyla çarpıştı. Sakatlık yaşayan oyuncu sahayı sedyeyle terk etti. 

Tecrübeli eldiven sahadan çıkarken göz yaşlarını tutamadı.

Maç sonrası kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ ayağına darbe alan Fernando Muslera'nın durumu yapılacak tetkikler sonrasında belli olacaktır" denilirken Uruguaylı Milli kaleci stattan koltuk değnekleriyle ayrıldı.

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