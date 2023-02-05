'Kar Kahini' yine bildi! İstanbul, Ankara ve çok sayıda ilde okullar tatil edildi!

"Kar geliyor" tahminleri nedeniyle linç edilen ancak tahminleri tutan Kerem Ökten sabah saatlerinde de okulların kar nedeniyle tatil edileceği günleri açıkladı. Bu açıklamanın ardından Sivas, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Tunceli, Şanlıurfa, Bingöl ve Muş'ta kar nedeniyle okullar tatil edildi. Herkesin merakla beklediği İstanbul ve Ankara'da okullar tatil edilecek mi? sorusunun yanıtı az önce karşılık buldu. Yapılan açıklamalarda İstanbul ve Ankara'da okullar tatil edildi.

Abone ol

Türkiye ve İstanbul'a karın yağacağı tarihi bilen ve haftalardır süren ısrarı nedeniyle bazı meteoroloji uzmanları tarafından linç edilen Kerem Ökten haklı çıktı. İstanbul başta olmak üzere kar için tarih ediği her yere kar geldi. Kerem Ökten şimdi de kar nedeniyle okulların tatil edileceği günleri açıkladı. Kerem Ökten'in paylaşımından sonra Sivas, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Tunceli ve Şanlıurfa'da, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verilirken, Bingöl ve Muş'ta eğitime iki gün ara verildi. Okulların tatil edildiği illerin sayısının gece boyu artması beklenirken, İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

Cuma gününe kadar okullara kar tatili gelir

Kerem Ökten Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Okullar ile ilgili ben fikrimi söylüyorum. Yarın fırtınadan dolayı, Salı, Çarşamba ve Perşembe kardan dolayı okullar tatil olur. Cuma günü açılır. Sadece tahmindir. Çocuklar derslerinize çalışın" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?

Özellikle İstanbul'da bastıran karın yarın ve Salı günü de etkisini artırarak devam edeceği uyarıları yapılırken, yarın okulların açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. İstanbul Valili başta olmak üzere kar yağının etkili olduğu illerin valiliklerinden yapılacak açıklama merakla bekleniyordu ve o açıklama az önce geldi.

İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yarın oöulların tatil olduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamasında, ''20.00’de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre. İlimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.'' ifadelerini kullandı.

Ankara'da okullar tatil edildi

Ankara Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.

Vali Vasip Şahin yaptığı açıklamada, ''Son meteorolojik değerlendirmelere göre, İlimizde yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren de yoğun yağış beklendiğinden ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır'' ifadelerini kullandı.

İŞTE OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLLER;



Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, 6 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik hastalığı olanlar da bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

Kütahya’da kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, ”İlimizin batı ve kuzey kesimlerinde beklenen kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesi, taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak il genelinde, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Adıyaman Valiliği ise il genelinde etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların 6 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personellerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Etkili olan kar nedeniyle il genelinde 6 Şubat Pazartesi günü örgün ve yaygın eğitime bir günlüğüne ara verilmiştir." ifadesine yer verdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini bildirdi. Gül, "Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun." ifadesini kullandı.

Nevşehir Valiliği yarın eğitime 1 gün ara verdiğini duyurdu. Nevşehir Valiliğince yapılan yazılı açıklamada "Meteorolojik verilere göre, ilimiz Nevşehir genelinde bugün gece saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının aralıklı şekilde devam edeceği Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren yoğunlaşacağı etkisini azaltmakla beraber Salı günü de devam edeceği değerlendirilmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilimiz genelinde resmi özel kreş ve anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler engelli ve hamile kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Malatya'da valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde birkaç gündür süren kar yağışının etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği, bu nedenle Malatya'nın tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde devam eden karın akşam saatlerinde şiddetini artırmasının beklendiği belirtildi. Kar nedeniyle olası risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "6 Şubat Pazartesi günü ilimiz genelindeki okulların tüm kademelerinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Niğde'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji'den alınan bilgiler çerçevesinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları önlenmek amacıyla, Niğde genelinde resmi/özel kreş, anaokulları, ilkokul, ortaokul ve liseler ile mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde 6 Şubat tarihinde eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini açıkladı. Yiğitbaşı, ayrıca kamuda çalışan engelli, hamile ve diğer özel sağlık durumu bulunan kamu personelinin bir gün süreyle izinli sayılacağını kaydetti.

Şanlıurfa Valiliği'nce yapılan açıklamada da kentte eğitime bir gün ara verildiği belirtilerek, "Kar yağışından dolayı il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise) ve yaygın eğitim kurumları 6 Şubat 2023 Pazartesi günü tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

Bingöl ve Muş'ta iki gün tatil

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak merkez ve tüm ilçelerdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 6 ve 7 Şubat'ta okulların tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı günlerde idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı belirtildi. Bu uyarılar doğrultusunda 6-7 Şubat günü il genelinde eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 6-7 Şubat pazartesi ve salı günleri idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, meteoroloji verilerine göre ilimizde bu gece yoğun kar yağışı başlayacaktır. 6 Şubat tarihinde okullarımız bir gün olmak üzere ilimiz genelinde tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ispartı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ‘Isparta İli genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesine bağlı olarak, karayolları ile köy ve mahalle yollarında oluşan buzlanmadan dolayı ulaşımda sorunlar yaşanması sebebiyle, öğrencilerimizin ve eğitim personelinin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla, İl merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet yürüten; her tür ve derecedeki resmi/özel örgün (ilkokul-ortaokul-lise) ve yaygın eğitim kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve özel öğretim kurslarındaki eğitim/öğretim faaliyetlerine 6 Şubat 2023 Pazartesi günü (1) bir gün süre ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli ve diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır’ denildi.

Hakkari'de Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

İlk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumları, özel eğitim kursları, Halk Eğitimi, Rehberlik ve Araştırma ile rehabilitasyon merkezlerinin yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Muğla Kavaklıdere Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğini ve kamuda çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

Kavaklıdere Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kavaklıdere İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı ve gizli buzlanma tehlikesi nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 06.02.2023 Pazartesi günü merkez ve tüm mahallelerimizde ki resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmesine, kamuda çalışan engelli ve hamile personelinde aynı gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Yoğun kar yağışıyla ilgili Sason Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemiz genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanan don ve buzlanmadan dolayı herhangi bir mağduriyete yer vermemek amacıyla ilçe merkezi ve köylerdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Tüm veli ve öğrencilerimize duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle pazartesi günü ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar Kahramanmaraş'ta da etkili oldu. Dün başlayan ve bugün de devam eden kar yağışları sonrası Kahramanmaraş Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz geneli ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Denizli'de yoğun kar yüksek kesimler ağırlıklı olmak üzere bölgede etkisini göstermeye devam ediyor. Bazı noktalarda zincirsiz araç geçişine izin verilmezken, karın en çok etkisini gösterdiği Çameli ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Yapılan açıklamada, "Çameli İlçemizde İlçe Hıfzıssıha Kurulu Kararıyla 06.02.2023 Pazartesi günü olumsuz hava şartları nedeniyle ilçemizdeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Engelli,hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde yaşanan kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü il merkezi ve ilçelerimizdeki eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerinde tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime 6 Şubat Pazartesi bir gün süreyle ara verilmiştir. Bununla beraber merkez ilçe, Bulancak, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde ise, köy okullarında eğitime bir gün ara verilirken, taşımalı eğitim dışındaki şehir merkezindeki okullarda eğitim öğretime eğitim öğretime devam edilecektir” denildi.

Adana'nın Aladağ, Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ve Feke ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, aşırı kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.