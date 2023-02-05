Lider seriye bağladı! Galatasaray derbide Trabzonspor'u 2 golle devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın henüz 12. saniyesinde Trabzonspor, Maxi Gomez'in golüyle 1-0 öne geçti. Torreira'nın kaleci Muslera'ya geri pası kısa düştü ve araya Abdulkadir girdi. Milli oyuncu Muslera'dan önce pasını yanındaki Gomez'e bıraktı. Uruguaylı golcü, topu boş kaleye ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Mertens sahneye çıktı ve Galatasaray'a beraberliği getirdi. Kerem ceza sahasında pasını Icardi'ye gönderdi. Arjantinli yıldız, topu hemen gerisinde bulunan Mertens'e bıraktı. Dries Mertens ceza sahasında düzgün bir vuruşla maça dengeyi getiren golü kaydetti. Birçok pozisyon olmasına rağmen ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısına etkili başlayan sarı-kırmızılılar, Trezeguet'nin Yunus'a müdahalesi sonucu 51. dakikada penaltı kazandı. 53. dakikada penaltı atışında topun başına Icardi geçti. Icardi, yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan ve topu ayrı köşelere göndererek skoru 2-1 yapan golü kaydetti. Maçın geri kalan bölümünde iki takımın da birçok pozisyona girmesine rağmen gol sesi çıkmadı ve karşılaşma Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 54'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ise 38 puanda kalarak 6. sırada yer aldı.

Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Trabzonspor da sahasında Ümraniyespor'la karşılaşacak.

Galatasaray seriye bağladı

Süper Lig'de son olarak Kayserispor'a 2-1 mağlup olan ve geriye kalan maçlarda 1 beraberlik ve 12 galibiyet alan Galatasaray'ın galibiyet serisi 12 maç çıktı. Ayrıca Kayserispor mağlubiyetinden bu yana hiç mağlup olamayan sarı-kırmızılıların namağlup serisi de 13 maça yükseldi.

Mauro Icardi gol sayısını 9’a çıkardı

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Trabzonspor’a penaltıdan attığı golle bu sezonki gol sayısını 9’a çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Trabzonspor’u 2-1 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların galibiyet golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi attı. Mücadelenin 53. dakikasında penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-1’e getirdi. Yıldız futbolcu, Dries Mertens’in golünde de pası veren isim oldu.

29 yaşındaki futbolcu böylece hepsi Süper Lig’de olmak üzere bu sezonki gol sayısını 9’a çıkardı. Mücadeleye 11’de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.

Dries Mertens, ligdeki 5. golünü attı

Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Trabzonspor maçında attığı golle ligdeki 5. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadelenin başında 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılarda Belçikalı futbolcusu Dries Mertens 1-1’e getiren golü attı. Maçın 18. dakikasında ceza sahası içinde Mauro Icardi’nin indirdiği topu alan Mertens, yerden sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

35 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki 5. gol sevincini yaşadı. Deneyimli futbolcunun Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Dries Mertens, 70. dakikada yerini Juan Mata’ya bıraktı.

Maxi Gomez, Süper Lig tarihinin en hızlı 3. golünü attı

Trabzonspor’un Uruguaylı futbolcusu Maxi Gomez, Galatasaray karşısında 13. saniyede kaydettiği golle Süper Lig tarihinin en hızlı 3. golünü attı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, Nef Stadyumu’nda karşılaşırken, ligin en hızlı gollerinden biri kaydedildi. Müsabakanın 13. saniyesinde Galatasaraylı futbolcuların hatasında topu kapan bordo-mavililerde Maxi Gomez ceza sahası içinde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gomez böylece lig tarihindeki en hızlı 3. golü atan isim oldu.

Süper Lig tarihinde en erken golü 2021-2022 sezonunun 6. haftasında 22 Eylül 2021 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Medipol Başakşehir maçında kaydedildi. Müsabakanın 10. saniyesinde Gaziantep FK'lı futbolcu Muhammet Demir attı.

2008-2009 sezonunun 13. haftasında 29 Kasım 2008 tarihinde Eskişehirspor ile Denizlispor arasındaki mücadelede de 12. saniyede Denizlisporlu futbolcu Darryl Bevon Roberts rakip fileleri havalandırmıştı.