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Kayak merkezinin yolu kapandı! 1000 araç mahsur kaldı, AFAD çalışma başlattı

Kayak merkezinin yolu kapandı! 1000 araç mahsur kaldı, AFAD çalışma başlattı

Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle Davraz Kayak Merkezi yolu ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan günübirlikçileri kurtarmak için AFAD çalışma başlattı. Bölgede yaklaşık 1000 aracın mahsur kaldığı bildirildi. Yolda kalan kişilerden bazıları ise sosyal medyadan görüntü ve fotoğraf paylaşarak yardım istedi.

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Hafta sonu kayak için merkeze giden ve akşam saatlerinde dönüşe geçen bazı tatilciler, etkisi artıran kar yağışından dolayı yol kapanınca araçlarında mahsur kaldı.

Yolun kapalı olduğunu öğrenen bazı tatilciler de tesiste beklemeye başladı.

Büyükhacılar mevkisinden kayak merkezine kadar maddi hasarlı kazalar ve kar nedeniyle yolun tıkalı olduğu, yaklaşık 1000 aracın yolda mahsur kaldığı öğrenildi.

Mahsur bazı kişiler, sosyal medyadan görüntü ve fotoğraf paylaşımında bulunarak yardım istedi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, sosyal medyada paylaşılan bir otobüsteki Rus uyruklu öğrenciler araçtan tahliye edildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine Isparta Valiliği koordinasyonunda AFAD, İl Özel İdaresi ile bazı sivil toplum kuruluşları mahsur kalanları kurtarmak için kapsamlı çalışma başlattı.

Ayrıca Isparta Valisi Aydın Baruş da çalışmaları yerinde denetmek için bölgeye gitti, AFAD ekipleri de araçlarında bekleyen vatandaşlara kumanya dağıtmaya başladı.

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