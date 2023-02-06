BIST 4.998
DOLAR 18,83
EURO 20,32
ALTIN 1.135,14
HABER /  POLİTİKA

Bakan Soylu: 4. seviye alarm verdik bu uluslararası yardım çağrısıdır

Bakan Soylu: 4. seviye alarm verdik bu uluslararası yardım çağrısıdır

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli 7.4'lük depremin ardından yaptığı açıklamada, "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" dedi.

Abone ol

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.4'lük depremin ardından İçişleri Bakanı Soylu açıklamalarda bulundu. Soylu depremin ardından bölgenin sallanmaya devam ettiğini belirterek, 6 şiddetinin üzerinde 6 artçı deprem olduğunu söyledi. Soylu şu an ölü yaralı bilgisi veremeyeceğini ifade etti. Soylu açıklamasında şöyle konuştu:

Dördüncü seviyeden alarm koyduk

"Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Şu ana kadar 6 şiddetinin üzerinde 6 deprem meydana geldi. En büyüğü 6.6 şiddetinde. Şu an can kaybı noktasında açıklama yapmamız mümkün değil. Bakan arkadaşlarımızla birlikte hepimiz depremin etkilediği illere gidiyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması: Tüm birimlerimiz teyakkuz halinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması: Tüm birimlerimiz teyakkuz halinde
Gaziantep'te 6.6 şiddetinde deprem oldu! Peş peşe şiddetli depremlerle sallanıyor
Gaziantep'te 6.6 şiddetinde deprem oldu! Peş peşe şiddetli depremlerle sallanıyor
Kahramanmaraş'ta 7.4 şiddetinde deprem oldu! Çok sayıda bina yıkıldı
Kahramanmaraş'ta 7.4 şiddetinde deprem oldu! Çok sayıda bina yıkıldı
Mardin Valiliğinden açıklama: "Adli ve idari soruşturma başlatıldı"
Mardin Valiliğinden açıklama: "Adli ve idari soruşturma başlatıldı"
Kritik toplantı bugün: Kabine Toplantısı'nda gündem EYT ve NATO!
Kritik toplantı bugün: Kabine Toplantısı'nda gündem EYT ve NATO!
Uşak'ta dağ yolunda mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı
Uşak'ta dağ yolunda mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı
Icardi'den maç sonu Abdullah Avcı'ya olay gönderme! "Fırtına çıktı"
Icardi'den maç sonu Abdullah Avcı'ya olay gönderme! "Fırtına çıktı"
Manisa'da ekipler karda mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı
Manisa'da ekipler karda mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı
Kayak merkezinin yolu kapandı! 1000 araç mahsur kaldı, AFAD çalışma başlattı
Kayak merkezinin yolu kapandı! 1000 araç mahsur kaldı, AFAD çalışma başlattı
Konyaspor İstanbul'a geldi! Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelen mi? Maç ne zaman oynanacak?
Konyaspor İstanbul'a geldi! Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelen mi? Maç ne zaman oynanacak?
Sahilde fotoğraf çekilen genç denize düştü! Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı
Sahilde fotoğraf çekilen genç denize düştü! Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı
Galatasaray'da sakatlık şoku! Muslera sahayı sedye ile terk etti
Galatasaray'da sakatlık şoku! Muslera sahayı sedye ile terk etti