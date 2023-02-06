Bakan Soylu: 4. seviye alarm verdik bu uluslararası yardım çağrısıdır

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli 7.4'lük depremin ardından yaptığı açıklamada, "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" dedi.

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Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.4'lük depremin ardından İçişleri Bakanı Soylu açıklamalarda bulundu. Soylu depremin ardından bölgenin sallanmaya devam ettiğini belirterek, 6 şiddetinin üzerinde 6 artçı deprem olduğunu söyledi. Soylu şu an ölü yaralı bilgisi veremeyeceğini ifade etti. Soylu açıklamasında şöyle konuştu:

Dördüncü seviyeden alarm koyduk

"Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Şu ana kadar 6 şiddetinin üzerinde 6 deprem meydana geldi. En büyüğü 6.6 şiddetinde. Şu an can kaybı noktasında açıklama yapmamız mümkün değil. Bakan arkadaşlarımızla birlikte hepimiz depremin etkilediği illere gidiyoruz."