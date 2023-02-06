BIST 4.998
DOLAR 18,84
EURO 20,34
ALTIN 1.132,73
HABER /  GÜNCEL

Mardin Valiliğinden açıklama: "Adli ve idari soruşturma başlatıldı"

Mardin Valiliğinden açıklama: "Adli ve idari soruşturma başlatıldı"

MARDİN Valiliği, polis memurlarının karıştığı olay hakkında yayınlanan video görüntüsü ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Abone ol

Mardin Valiliği, geçtiğimiz günlerde kaydedilen ve bazı sosyal medya ve basın kuruluşlarında yer alan görüntüler hakkında açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya ve basın kuruluşları hesaplarında Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde bazı polis memurlarının karıştığı olay hakkında yayınlanan video görüntüsü ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kritik toplantı bugün: Kabine Toplantısı'nda gündem EYT ve NATO!
Kritik toplantı bugün: Kabine Toplantısı'nda gündem EYT ve NATO!
Uşak'ta dağ yolunda mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı
Uşak'ta dağ yolunda mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı
Icardi'den maç sonu Abdullah Avcı'ya olay gönderme! "Fırtına çıktı"
Icardi'den maç sonu Abdullah Avcı'ya olay gönderme! "Fırtına çıktı"
Manisa'da ekipler karda mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı
Manisa'da ekipler karda mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı
Kayak merkezinin yolu kapandı! 1000 araç mahsur kaldı, AFAD çalışma başlattı
Kayak merkezinin yolu kapandı! 1000 araç mahsur kaldı, AFAD çalışma başlattı
Konyaspor İstanbul'a geldi! Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelen mi? Maç ne zaman oynanacak?
Konyaspor İstanbul'a geldi! Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelen mi? Maç ne zaman oynanacak?
Sahilde fotoğraf çekilen genç denize düştü! Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı
Sahilde fotoğraf çekilen genç denize düştü! Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı
Galatasaray'da sakatlık şoku! Muslera sahayı sedye ile terk etti
Galatasaray'da sakatlık şoku! Muslera sahayı sedye ile terk etti
Yerli otomobil Togg'a yoğun talep! 2023 adet özel seri NFT satışı durduruldu
Yerli otomobil Togg'a yoğun talep! 2023 adet özel seri NFT satışı durduruldu
THY'den yolculara önemli uyarı: 170 sefer iptal edildi
THY'den yolculara önemli uyarı: 170 sefer iptal edildi
Erdoğan'dan Aydın'da altılı masaya olay benzetme! Dikkat çeken pankartları tek tek okudu...
Erdoğan'dan Aydın'da altılı masaya olay benzetme! Dikkat çeken pankartları tek tek okudu...
Lider seriye bağladı! Galatasaray derbide Trabzonspor'u 2 golle devirdi
Lider seriye bağladı! Galatasaray derbide Trabzonspor'u 2 golle devirdi