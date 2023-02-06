Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması: Tüm birimlerimiz teyakkuz halinde

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklamalar geldi.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4'lük depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı. Başkan Erdoğan, depreme ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir.

Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.

Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."