Gaziantep'te 6.6 şiddetinde deprem oldu! Peş peşe şiddetli depremlerle sallanıyor

KAHRAMANMARAŞ'taki şiddetli depremin ardından son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Gaziantep'in Nurdağı ilçesi merkezli peş peşe 6 şiddetinin üzerinde 3 deprem meydana geldi.

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Kahramanmaraş'taki şiddetli depremin ardından bir son dakika haber de Gaziantep'ten geldi. AFAD, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6.6, 6,4 büyüklüğünde ve İslahiye ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.26’da merkez üssü Gaziantep’in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Nurdağı merkezli saat 04:28'de de 6. 6 şiddetinde bir deprem daha oldu. Saat 04.36’da da ise merkez üssü Gaziantep’in İslahiye ilçesi olan 6,5 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Gaziantep’teki deprem, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğündeki depremden 9 dakika sonra meydana geldi. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.