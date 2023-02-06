Kahramanmaraş depreminin yaralarını birlikte saracağız! Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu...

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından siyasetçilerden peş peşe mesajlar gelmeye başladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener başta olmak üzere bütün mesajlarda "yaraları birlikte saracağız" ifadeleri yer aldı.

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde de hissedildi. Depremle ilgili siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız

"Bu felaketi en az hasarla atlatmak için dua ediyoruz. Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve pek çok ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Elazığ Valileri ile Mersin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlarını telefonla aradı. Deprem bölgesindeki son durum hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu “Tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız” dedi.

Akşener: Rabbim her türlü felaketten...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise şu ifadeleri kullandı: "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılması için dua ediyorum. Rabbim milletimizi her türlü felaketten korusun…"

Davutoğlu: En az hasarla çıkmak için...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu şu açıklamayı yaptı: "Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, kurtarılmayı bekleyenler için dua ediyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ile bu felaketten en az hasarla çıkmak için milletimizle beraberiz."

İmamoğlu: Personelimiz bölgeye gidiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş depremiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* AFAD ile koordine şekilde 2 arama kurtarma aracı ve 200 İtfaiye personelimiz, 1 yemek tırı, Hamidiye Su ve Halk Ekmek tırları deprem bölgesine hareket etti.

* Toplam 260 personelimiz uçakla bölgeye hareket ediyor. Ayrıca soba, battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri de yola çıkmıştır.