Deprem bilimci Naci Görür'den acil uyarı! Adana ve Hatay'a dikkat edilmeli..

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesi Merkezli 7.4 şiddetindeki depremin ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den çok önemli bir uyarı geldi. Görür, bölgedeki barajların acilen kontrol edilmesini istedi... Naci Görür, Kahramanmaraş depreminin ardından Adana ve Hatay için 'dikkat edin, yöneticiler uyanık olsun' dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür'den vatandaşlara da devlet yöneticilerine de çok acil uyarılar geldi. "Deprem bölgesinde iseniz evi terkedin. Artçı depremler büyük olacaktır, hasarlı evleriniz yıkılabilir" diyen Naci Görür, "İlgililere sesleniyorum. Bölgedeki barajları kontrol ediniz" uyarısı yaptı. Naci Görür ardından da "Bu depremden sonra Adana ve Hatay’a dikkat edilmeli. Yerel yöneticiler uyanık olmalı" uyarısı yaptı.

İşte Naci Görür'ün o açıklamaları...

- Arkadaşlar, çok üzgünüm ama Maraş'ın Pazarcık yöresinde 7,5 büyüklüğünde deprem oldu. Çok büyük bir deprem umarım zaiyatımız az olur.

- Bu depremin gelmekte olduğunu yerbilimciler olarak söyleye söyleye, yaza yaza dilimizde tüy bitti. Hiç kimse ne diyorsunuz diye tepki bile vermedi.

Evlerinizi terk edin, her an yıkılabilir

- Arkadaşlar, deprem bölgesinde iseniz evi terkedin. Artçı depremler büyük olacaktır, hasarlı evleriniz yıkılabilir. Geçmiş olsun. Ölenlere Allahtan rahmet, yaralılara şifa dilerim.

- Deprem bölgesindeki arkadaşlar, arabalarınızı kullanıp, trafiği kilitlemeyin. Sağlıklı iseniz evinizi terk edin varsa toplanma bölgelerine gidin.

- Evden çıkmadan elektriği, doğal gazı, suyu kapatın. Telefonlara sarılmayın, interneti tercih edin.

İlgilere, barajları kontrol edin

- İlgililere sesleniyorum. Bölgedeki barajları kontrol ediniz.

Adana ve Hatay'a dikkat!

- Bu depremden sonra Adana ve Hatay’a dikkat edilmeli. Yerel yöneticiler uyanık olmalı.