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Kahramanmaraş'taki deprem sonrası AFAD'dan kritik cep telefonu uyarısı

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası AFAD'dan kritik cep telefonu uyarısı

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde, Gaziantep'te 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Mobil baz istasyonları ihtiyaç duyulan yerlere yönlendirildiği açıklandı. AFAD'dan da telefon görüşmelerine ilişkin kritik uyarı geldi.

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oğu, Güneydoğu, İçanadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli Riçhter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük büyük bölümünden hissedildi. 

Mobil baz istasyonları bölgeye yönlendirildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, mobil baz istasyonların deprem bölgesine yönlendirildiğini açıkladı.

Sayan açıklamasında, ''Depremin yaşandığı/hissedildiği her yerde iletişimin kesintisiz sürmesi için ekiplerimiz çalışıyor.Mobil baz istasyonları ihtiyaç duyulan yerlere yönlendirildi. İletişimin aksamaması için aramaları mümkün olduğunca internet üzerinden yapalım ve kısa tutalım. Geçmiş olsun.'' ifadelerini kullandı.

AFAD'dan açıklama!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,4'lük depremin ardından vatandaşlara "Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" uyarısı yapıldı.

AFAD, depremin ardından sosyal medya hesabından önemli bir uyarı paylaştı:

"Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının."

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