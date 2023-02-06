Kar yağdı okullar tatil edildi! İstanbul, Ankara, İzmir, Konya hangi illerde okullar tatil?

Uyarıların ardından Türkiye'nin birçok noktasında yoğun kar yağışı başladı. Etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle birçok ilde okullar tatil edildi. Okullarını tatil eden illerin valilikleri sosyal medyadan öğrencileri ve velileri bilgilendirdi. Peki, hangi illerde okullar tatil edildi? Ankara ve İstanbul'da okullar bugün tatil mi? Kar tatili kararı alan illeri derledik.

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Kar yağışı haberleri ardından valiliklerden teker teker tatil kararı geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde yarıyıl tatili uzatıldı. Valilikler kar tatili haberini resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamalarda kamuda çalışan hamile ve engelli personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Peki, hangi illerde okullar tatil edildi, İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? İşte kar nedeniyle yarıyıl tatili uzatılan illerin listesi.

İSTANBUL: Şiddetli kar yağışı nedeniyle İstanbul'da temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel ise idari izinli sayıldı.



ANKARA: Ankara Valisi Vasip Şahin ,ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Şahin, "Hamile ve engelli personelimizle 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz de idari izinli sayılacaktır." bilgisini verdi.



İZMİR: İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde bazı mahallelerdeki okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Ödemiş ilçesinin İğdeli, Akpınar, Cevizli, Doğancılar, Umurlu ve Örencik Zeybekler okulları ile taşımalı eğitime bir gün ara erilirken, Ödemiş ilçesinde de Horzum, Çamyayla, Hacıhasan, Kemer, Bozdağ ve Elmadağ mahallelerinde eğitime bir gün ara verildi.

BURSA: Bursa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

SAKARYA: Sakarya'da beklenen kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Kamuda çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlar da bir gün izinli sayılacak.

BİTLİS: Bitlis Valiliği, merkez ile Güroymak ve Hizan ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat günü eğitime ara verildiğini açıkladı.

ÇANAKKALE: Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi. Çanakkale'de hamile ve engelli personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BALIKESİR: Balıkesir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağının belirtildiği açıklamada, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile engelli ve hamile kamu çalışanların da idari izinli olacağı kaydedildi.

MUŞ: Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar iki gün tatil edildi. Valilik açıklamasında 6-7 Şubat günü il genelinde eğitim-öğretime iki gün süreyle ara verildiği kaydedildi.



KAYSERİ: Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Çiçek, "Tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini istiyoruz" dedi.

BİNGÖL: Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar iki gün tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, engelli ve hamile personellerin de idari izinli olacağı bildirildi.

HAKKARİ: Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada "Bugün İlk ve Orta dereceli eğitim öğretim kurumları, Özel Öğretim Kusları, Halk Eğitim Merkezleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim öğretime 1(bir) gün ara verilmiş olup, engelli ve hamile kamu personeli de 1 gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

MALATYA: Yoğun kar yağışının devam ettiği Malatya'da eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de bir gün izinli sayıldı.

ŞANLIURFA: İki gündür kar yağışının etkili olduğu Şanlıurfa’da eğitime bir gün ara verildi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, bir günlük kar tatilini sosyal medya hesabından duyurdu.

KAHRAMANMARAŞ: Kahramanmaraş il genelinde eğitime bir gün ara verildi. Yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir." denildi.

TUNCELİ: Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullarda bugün eğitime ara verildi.

GAZİANTEP: Kar yağışı nedeniyle Gaziantep'teki tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edildi. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacak.

SİVAS: Sivas genelinde eğitime bir gün ara verildi. Vali Yılmaz Şimşek, tatil haberini; "Sevgili öğrenciler; Sivas genelinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 06.02.2023 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verdik. Bereket dolu yağışın ve uzayan tatilin keyfini çıkarın." sözleriyle duyurdu.

DİYARBAKIR: Diyarbakır'da eğitime bir gün ara verildi. Haberi Vali Ali İhsan Su Twitter hesabından duyurdu.

KARAMAN: Karaman'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel de bugün idari izinli sayılacak.

ISPARTA: Isparta'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezilerinde 6 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildi. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

BAYBURT: Bayburt Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat 2023 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

GİRESUN: Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime bir günlük ara verildi. Giresun kent merkezi ile Bulancak, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde de köy okullarında bir gün ara verilirken, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler de izinli sayılacak.

ADANA: Adana'nın Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde kar nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

BİLECİK: Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

NEVŞEHİR: Nevşehir Valiliği, kar yağışının yol açacağı muhtemel olumsuzlukların önlenmesi amacıyla eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

KONYA: Konya'da devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi. Kent merkezi ile 17 ilçede okullar bir gün, Derebucak ilçesinde ise 2 gün tatil edildi.



AĞRI: Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi. Kamuda görevli engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacak

BURDUR: Burdur'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi. Engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve on yaş altı çocuğu olan kamu çalışanları ebeveynlerinden biri de idari izinli sayılacak.

AFYONKARAHİSAR: Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi. Kamuda çalışan engelli, hamile ve diğer özel sağlık durumu bulunan kamu personel de idari izinli sayılacak.

BATMAN: Batman'ın Gercüş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Gercüş'te, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

KARS: Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi. Kamuda görevli engelli ve hamile personel de bugün idari izinli sayılacak.

KIRŞEHİR: Kırşehir'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de bir gün izinli olacak.

YOZGAT: Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de 1 gün idari izinli sayılacak.

SAMSUN: Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi. Asarcık ilçesinde bütün okullar, Havza ve Kavak ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

ANTALYA: Antalya'nın Korkuteli, Elmalı, Akseki, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ile hamile personel de tatil süresince idari izinli sayılacak.

SİİRT: Siirt'in bazı ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Şirvan ilçe merkezi dışında tüm köy okulları 6-7 Şubat'ta tatil edildi. Baykan ilçe merkezi ve beldelerin haricindeki köy okulları ile Pervari ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında servisle gelen öğrenciler için de eğitme bir gün ara verildi. Söz konusu ilçelerde hamile kadınlar ile engelli kamu çalışanları izinli sayılacak.

VAN: Van'ın Erciş ve Çatak ilçelerinde kırsal mahallelerdeki ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verildi.

GÜMÜŞHANE: Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi. Kamuda görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

ŞIRNAK: Şırnak’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve bağlı köylerde eğitime bugün ara verildi. Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde de eğitime 1 gün ara verildi. Kamuda görevli engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de idari izinli sayılacak.

IĞDIR: Iğdır'da kar nedeniyle 3 köy okulunda bugün eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının yoğun şekilde yaşandığı Gülpınar, Alibeyköy ve Kervansaray köylerinde eğitime bir gün ara verildi.

KIRIKKALE: Kırıkkale'de beklenen kar yağışı nedeniyle okulların bugün tatil edildiği bildirildi. Kamuda görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

ARDAHAN: Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi. Kamuda görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

ERZURUM: Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi. İl genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

AKSARAY: Aksaray'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime bugün ara verildi. Kamuda görevli engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacak.

KÜTAHYA: Kütahya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacak. Çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli olacak.

ERZİNCAN: Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

ÇANKIRI: Çankırı'da il genelinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

KASTAMONU: Kastamonu'nun Cide ilçesinde de kar yağışı nedeniyle bugün taşımalı eğitim ile köy okullarında eğitime ara verildi.

DÜZCE: Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de 6 Şubat 2023 günü idari izinli sayılacak

MUĞLA: Muğla'nın merkez ve tüm ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler ile engelli, malul ve hamile kamu çalışanı personelin de gün idari izinli sayılacak.

Gözler valiliklerde...

Konuyla ilgili gelişmeler için gözler valiliklerde. Kar tatili haberleri il valilikleri tarafından paylaşılıyor.