Doğu Perinçek ile Ethem Sancak birlikte Hacca gidecek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı işadamı Ethem Sancak, seçim sonrası Hacca gideceklerini duyurdu. Yazar Fuat Uğur bomba haberin ayrıntılarını yazdı.

Abone ol

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı işadamı Ethem Sancak, bir grup gazeteciyle sohbet etti. O görüşmede bulunan yazar Fuat Uğur, Sancak'ın açıklamalarını yazısına taşıdı.

En güçlendikleri yerin Güneydoğu olduğunu söyleyen Sancak, Ahmet Türk'ün yeğenlerinin Vatan Partisi'ne üye olduğunu kendisine anlattığını yazdı.

Fuat Uğur, Sancak'ın bomba haberini böyle paylaştı:

Ethem Bey, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıklarını değerlendirirken her iki ismin de seçim öncesi nasıl dini istismar ettiğini, birinin Umre’ye gidip gösteri yaptığını, diğerinin Türbe’de basın toplantısı düzenlediğini anlattı ve ekledi:

“Biz de Sayın Doğu Perinçek ile birlikte Hacca gideceğiz.”

Donakaldık. Evet, eski solcu Ethem Bey AK Parti ile birlikte dindar bir insana dönüşmüştü. Hatta yemekte içki de içmedi bu yüzden. Ama ya Doğu Perinçek? Yıllarca din ile ilişkisi olmadığı dillendirilen siyasi lider. Hani Peygamberimiz Hazreti Muhammed ile ilgili onun da söyledikleri çarpıtılarak epey speküle edildiği için acaba bu algıyı değiştirmek mi istemişti diye düşünmeden edemedim. Vatan Partisi’nin genç yöneticilerinden Utku Reyhan, Doğu Bey’in Hazreti Muhammed’in hayatını yazdığını hatırlattı bu arada.

"Umre’yi turistik seyahat haline getirip içini boşalttılar"

Ethem Bey, “Eleştirdiklerinizin aynını siz de yapıyorsunuz” sözlerinin muhatabı olmamak için burada hemen ekledi:

“Biz seçimden sonra gideceğiz. Hac malum seçim sonrasına denk geliyor. Böyle bir şey aklımızdan geçse ki Doğu Bey asla izin vermez, Umre’ye giderdik. Zaten Umre’yi turistik seyahat haline getirip içini boşalttılar.”

Evet, Doğu Perinçek ile Ethem Sancak’ın Hac vazifelerini yerine getirmek amacıyla gidecek olmaları, herhalde önümüzdeki hac mevsiminde medyanın en çok ilgisini çekecek haberlerinin başında yer alacaktır.