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‘Deprem Kahini’ Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bildi! 7.5 deprem olacak...

‘Deprem Kahini’ Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bildi! 7.5 deprem olacak...

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'in 3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşım, Kahramanmaraş depremi sonrası sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 şiddetindeki depremin ardından 'deprem kahini' olarak da tanınan Frank Hoogerbeets’in deprem paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

3 Şubat tarihinde sosyal medya hesabında paylaşım yapan Hoogerbeets, “Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır” ifadesini kullandı.

Türkiye'deki bir çok depremi önceden bildi

Hoogerbeets, Türkiye’de meydana gelen birçok depremi önceden tahmin etmişti. Deprem kahini olarak bilinen Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets, dünya genelinde yaptığı deprem tahminleriyle tanınıyor.

Frank Hoohgerbeets kimdir?

“En İyi Avustralyalı Gökbilimciler” listesinde bulunan Frank Hoogerbeets, 2002 yılında depremlerle ilgili Ditrianum adlı siteyi kurdu.

Çocukluğundan bu yana güneş sistemine ve gezegenlere büyük ilgi duyan Frank Hoogerbeets, ilk kamu deprem tahminini 20 Nisan 2015 tarihinde Facebook’ta yapmış, bunun 22 – 27 Nisan tarihleri arasında belirli gezegen pozisyonları nedeniyle kritik olacağını söylemişti. 25 Nisan 2015’te Nepal’de 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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