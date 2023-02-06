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Kahramanmaraş depremi Suriye'yi de yıktı! En az 100 kişi öldü...

Kahramanmaraş depremi Suriye'yi de yıktı! En az 100 kişi öldü...

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4'lük deprem Suriye'de de şiddetli şekilde hissedildi. Halep, Hama ve Lazkiye'de en az 100 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı açıklandı.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak'ta da güçlü bir şekilde hissedildi.

Deprem güçlü bir şekilde Suriye'nin başkenti Şam'da, Lazkiye'de Halep'te ve ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede hissedildi.

Suriye devlet medyasının aktardığına göre, Halep, Hama ve Lazkiye'de deprem nedeniyle en az 100 kişi hayatını kaybetti. yüzlerce fazla kişi de yaralandı.

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