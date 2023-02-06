BIST 4.998
DOLAR 18,83
EURO 20,32
ALTIN 1.136,89
HABER /  GÜNCEL

7.4'lük depremin ardından ABD'den destek mesajı geldi

7.4'lük depremin ardından ABD'den destek mesajı geldi

Türkiye'de 10 ilini vuran depremin ardından, ABD, Türkiye'ye her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD, bugün Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremden endişe duyuyor. Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız" denildi

Abone ol

ABD, Türkiye'ye her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yetkililerine, Türkiye ve Suriye'de hissedilen depremde en çok etkilenen bölgelere yardım etmek için seçenekleri hazırlamalarını söyledi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "ABD, bugün Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremden endişe duyuyor. Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Başkan Biden, en çok etkilenenlere yardım etmek için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için USAID ve diğer federal hükümet ortaklarına talimat verdi. Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye devam edeceğiz." denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş depremi Mısır ve Lübnan'ı salladı Kahire halkı geceyi sokakta geçirdi
Kahramanmaraş depremi Mısır ve Lübnan'ı salladı Kahire halkı geceyi sokakta geçirdi
Kahramanmaraş depremi Suriye'yi de yıktı! En az 100 kişi öldü...
Kahramanmaraş depremi Suriye'yi de yıktı! En az 100 kişi öldü...
‘Deprem Kahini’ Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bildi! 7.5 deprem olacak...
‘Deprem Kahini’ Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bildi! 7.5 deprem olacak...
7.4'lük deprem sonrası valilerin görev yerleri değiştirildi! Tecrübeli isimler göreve...
7.4'lük deprem sonrası valilerin görev yerleri değiştirildi! Tecrübeli isimler göreve...
Doğu Perinçek ile Ethem Sancak birlikte Hacca gidecek
Doğu Perinçek ile Ethem Sancak birlikte Hacca gidecek
Kahramanmaraş depreminin yaralarını birlikte saracağız! Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu...
Kahramanmaraş depreminin yaralarını birlikte saracağız! Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu...
Kahramanmaraş'ta 7.4 şiddetinde deprem! Hangi ilde kaç bina yıkıldı kaç ölü var?
Kahramanmaraş'ta 7.4 şiddetinde deprem! Hangi ilde kaç bina yıkıldı kaç ölü var?
Deprem bilimci Naci Görür'den acil uyarı! Adana ve Hatay'a dikkat edilmeli..
Deprem bilimci Naci Görür'den acil uyarı! Adana ve Hatay'a dikkat edilmeli..
Kahramanmaraş depreminde Osmaniye'de 34 bina yıkıldı 5 kişi öldü
Kahramanmaraş depreminde Osmaniye'de 34 bina yıkıldı 5 kişi öldü
Kahramanmaraş'taki deprem sonrası AFAD'dan kritik cep telefonu uyarısı
Kahramanmaraş'taki deprem sonrası AFAD'dan kritik cep telefonu uyarısı
Kar yağdı 51 şehirde okullar tatil edildi! İstanbul, Ankara, İzmir, Konya hangi illerde okullar tatil?
Kar yağdı 51 şehirde okullar tatil edildi! İstanbul, Ankara, İzmir, Konya hangi illerde okullar tatil?
Bakan Soylu: 4. seviye alarm verdik bu uluslararası yardım çağrısıdır
Bakan Soylu: 4. seviye alarm verdik bu uluslararası yardım çağrısıdır