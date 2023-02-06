7.4'lük depremin ardından ABD'den destek mesajı geldi

Türkiye'de 10 ilini vuran depremin ardından, ABD, Türkiye'ye her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD, bugün Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremden endişe duyuyor. Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız" denildi

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ABD, Türkiye'ye her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yetkililerine, Türkiye ve Suriye'de hissedilen depremde en çok etkilenen bölgelere yardım etmek için seçenekleri hazırlamalarını söyledi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "ABD, bugün Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremden endişe duyuyor. Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Başkan Biden, en çok etkilenenlere yardım etmek için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için USAID ve diğer federal hükümet ortaklarına talimat verdi. Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye devam edeceğiz." denildi.