Balıkesir ve Malatya'da panik yaratan deprem! Kandilli şiddetini duyurdu

KAHRAMANMARAŞ'ta can kaybına neden olan depremin ardından Malatya ve Balıkesir'de de deprem meydana geldiği duyuruldu. İşte Kandilli'den yapılan son deprem açıklaması...Abone ol
Peş peşe deprem haberleri geliyor. Kandilli Rasathanesi, Balıkesir Gönen'de 4,1 ve Malatya Doğanşehir'de 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu.
Balıkesir'deki deprem saat 07.24'de, Malatya'daki deprem ise saat 08.01'de meydana geldi.
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