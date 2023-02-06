BIST 4.998
DOLAR 18,83
EURO 20,32
ALTIN 1.136,89
HABER /  GÜNCEL

Balıkesir ve Malatya'da panik yaratan deprem! Kandilli şiddetini duyurdu

Balıkesir ve Malatya'da panik yaratan deprem! Kandilli şiddetini duyurdu

KAHRAMANMARAŞ'ta can kaybına neden olan depremin ardından Malatya ve Balıkesir'de de deprem meydana geldiği duyuruldu. İşte Kandilli'den yapılan son deprem açıklaması...

Abone ol

Peş peşe deprem haberleri geliyor. Kandilli Rasathanesi, Balıkesir Gönen'de 4,1 ve Malatya Doğanşehir'de 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu.

Balıkesir'deki deprem saat 07.24'de, Malatya'daki deprem ise saat 08.01'de meydana geldi. 

İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta deprem oldu 10 şehirde binalar yıkıldı! AFAD acı bilançoyu açıkladı THY'den deprem bölgesine ek sefer 7.4'lük depremin ardından ABD'den destek mesajı geldi Kahramanmaraş depremi Mısır ve Lübnan'ı salladı Kahire halkı geceyi sokakta geçirdi Kahramanmaraş depremi Suriye'yi de yıktı! En az 100 kişi öldü...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem yıkıma neden oldu! Çöken binalardan görüntüler geldi
Foto Galeri Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem yıkıma neden oldu! Çöken binalardan görüntüler geldi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Temel Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'milli görüş ve Erbakan' yanıtı
Temel Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'milli görüş ve Erbakan' yanıtı
THY'den deprem bölgesine ek sefer
THY'den deprem bölgesine ek sefer
Bakan Kurum'dan 7,4 depremin ardından açıklama
Bakan Kurum'dan 7,4 depremin ardından açıklama
7.4'lük depremin ardından ABD'den destek mesajı geldi
7.4'lük depremin ardından ABD'den destek mesajı geldi
Kahramanmaraş depremi Mısır ve Lübnan'ı salladı Kahire halkı geceyi sokakta geçirdi
Kahramanmaraş depremi Mısır ve Lübnan'ı salladı Kahire halkı geceyi sokakta geçirdi
Kahramanmaraş depremi Suriye'yi de yıktı! En az 100 kişi öldü...
Kahramanmaraş depremi Suriye'yi de yıktı! En az 100 kişi öldü...
‘Deprem Kahini’ Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bildi! 7.5 deprem olacak...
‘Deprem Kahini’ Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bildi! 7.5 deprem olacak...
7.4'lük deprem sonrası valilerin görev yerleri değiştirildi! Tecrübeli isimler göreve...
7.4'lük deprem sonrası valilerin görev yerleri değiştirildi! Tecrübeli isimler göreve...
Doğu Perinçek ile Ethem Sancak birlikte Hacca gidecek
Doğu Perinçek ile Ethem Sancak birlikte Hacca gidecek
Kahramanmaraş depreminin yaralarını birlikte saracağız! Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu...
Kahramanmaraş depreminin yaralarını birlikte saracağız! Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu...
Kahramanmaraş'ta 7.4 şiddetinde deprem! Hangi ilde kaç bina yıkıldı kaç ölü var?
Kahramanmaraş'ta 7.4 şiddetinde deprem! Hangi ilde kaç bina yıkıldı kaç ölü var?
Deprem bilimci Naci Görür'den acil uyarı! Adana ve Hatay'a dikkat edilmeli..
Deprem bilimci Naci Görür'den acil uyarı! Adana ve Hatay'a dikkat edilmeli..