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Kahramanmaraş'ta deprem oldu 10 şehirde binalar yıkıldı! AFAD acı bilançoyu açıkladı

Kahramanmaraş'ta deprem oldu 10 şehirde binalar yıkıldı! AFAD acı bilançoyu açıkladı

 AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, 10 şehri etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremde 76 kişinin hayatını kaybettiğini, 440 kişinin yaralandığını belirtti. Tatar, depremin ardından 50 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Prof. Dr. Tatar, AFAD merkezinde Kahramanmaraş depremine ilişkin açıklama yaptı. Bölgede yolların açık kalmasının önemine dikkat çeken Tatar, “Şu anda bütün civar illerden, ciddi şekilde arama kurtarma birliklerimiz ekiplerimiz bölgeye intikal ettiler, edenler var. Yolların açık kalması çok önemli. Vatandaşlarımızdan araç kullanmadan buluşma alanlarında toplanmasını istiyoruz. Tüm GSM hatları açık durumda. GSM hatları kapanan vatandaşlarımızın hatları açıldı. İletişim haberleşme anlamında internet üzerinden haberleşmenin yapılması önem taşıyor. İnternet hizmetinin kapasite arttırımı yapıldı. Arama kurtarma ekiplerimize yardımcı olunmasını istiyoruz. Yıkılmış binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor. Buralardaki görevlilere vatandaşlarımızın yardımcı olması, yıkılan binalardan uzak durmaları, toplanma alanlarında toplanmalarını istiyoruz. Resmi görevlilerin uyarılarına uymalarını rica ediyoruz” dedi.

Sosyal medyadaki eksik ve yanlış bilgilere itibar edilmemesini isteyen Tatar, “Resmi açıklamaya itibar edilmesi gerekiyor. Sosyal medya üzerinden eksik yanlış bilgiler aktarılabiliyor. Sosyal medya üzerinden yayılan doğru olmayan yanlış bilgilere itibar edilmemesini bizlerin yapacağı resmi açıklamalara itibar etmelerini rica ediyoruz. Çok sayıda hasarlı bina olduğunu biliyoruz. 

Depremin büyüklüğüne göre, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adana, Hatay gibi illerimizde hasarların oluştuğunu biliyoruz.

"50 artçı sarsıntı meydana geldi"

Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durması önemli. 7,4 büyüklüğündeki depremden sonra yıkıcı artçı sarsıntılar yaşanıyor. 50 artçı sarsıntı meydana geldi. Sayısı daha da muhtemelen fazla. Geniş coğrafyada oluştuğunu biliyoruz. 3 tanesi 6 büyüklüğünün üzerinde, 8 sarsıntı 5 büyüklüğünün üzerinde. Yakınımızdaki ülkelerde de hissedildiğini biliyoruz. Suriye, Lübnan, Irak ve daha güneyde Mısır’da hissedildiğini biliyoruz. Depremin büyüklüğü 664 gal birim olarak ölçüldü. Maalesef 76 can kaybı, 440 yaralımız var” dedi.

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