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THY'den deprem bölgesine ek sefer

THY'den deprem bölgesine ek sefer

Türk Hava Yolları (THY), Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi için ek seferler hazırlandığını bildirdi.

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi ve sevdikleriyle buluşmak isteyen vatandaşlar için ek seferler hazırladıklarını belirtti.

Üstün, "Depremden etkilenen bölgelere uçuşları olan misafirlerimiz için ücretsiz iptal/değişiklik hakkı tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

 Üstün, "Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Türk Hava Yolları olarak yaraların sarılmasında tüm gücümüzle milletimizin yanındayız. Birlik içerisinde, en kısa sürede iyileşeceğiz." açıklamasını yaptı.

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